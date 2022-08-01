Жилой комплекс Новый комплекс в перспективной локации - Газипаша

Каракокали, Турция

Если вы предпочитаете индивидуальность, то это предложение для вас! Район Оба располагается всего в паре километров от центра Алании, куда вы можете добраться пешком по красивейшей и благоустроенной набережной, которая приведет вас в порт. Набережная наполнена детскими и спортивными площадками, парками, скверами, фонтанами и аллеями. Этот район считается одним из самых престижных районов Алании, потому что известен своей уютной атмосферой и облагороженной зеленой территорией. От аэропорта Газипаша Оба отделяет расстояние 42км, а от международного аэропорта в Анталии - 135км. Объекты инфраструктуры представлены большим количеством хороших разноплановых магазинов: METRO, Кочташ, Кипа. В торговом центре "Аланиум" есть всё, что нужно для повседневной жизни и отдыха: бутики, магазины бытовой и электротехники, товары для детей, продукты и многое другое. Также в районе Оба 2 раза в неделю проходит базар, где можно приобрести экологически чистые овощи и фрукты. В 2017 году в Оба был открыт центр лазерной медицины, а также новая современная Городская больница. В Оба есть свой благоустроенный пляж. Также вы можете отправиться на пляж Клеопатры, являющийся одним из красивейших песчаных пляжей курортного побережья Турции. Для любителей отголосков истории в Алании представлены лучшие исторические объекты: Кызыл Куле, крепость Алании, старая гавань, пещера Дамлаташ. Предлагаемый нами проект будет сдан в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Данный комплекс состоит из трех 4-этажных блоков и 72 квартир. К продаже представлены квартиры с 2-мя, 3-мя спальнями и трехкомнатные пентхаусы. В квартирах есть роскошные элементы интерьера, такие как видеодомофон, керамический пол, глянцевый кухонный шкаф, стены с атласной краской, точечное освещение, душевые кабины. Для комфортного проживания жильцов в комплексе предусмоттены все удобства: - бассейн - фитнес зал - электрогенератор - сауна Также наша компания рада предложить вам услуги постпродажного сервиса для более комфортной адаптации на новом месте! За более подробной информацией о комплексе, стоимости и вариантах оплаты просьба обращаться к нашим менеджерам.