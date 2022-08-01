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Жилой комплекс Новый комплекс в перспективной локации - Газипаша

Аланья, Турция
от € 115,000
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Жилой комплекс Новый комплекс в перспективной локации - Газипаша
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 47 до 145 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Предлагаются просторные комфортабельные квартиры с красивыми террасами и видом на лес.

Резиденция располагает открытыми спортивными площадками, бассейном с подогревом, ухоженными садами, круглосуточной охраной, подземным гаражом, хамамом и сауной, тренажерным залом.

окончание строительства - декабрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в экологичном районе, в пешей доступности от леса, в двух шагах от школ и медицинских центров.

  • Аэропорт Стамбула - 10 минут
  • Кольцевая автодорога - 10 минут
  • Левент - 15 минут
  • Маслак - 15 минут
  • Аэропорт - 13 минут
  • Станция метро - 10 минут ходьбы
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