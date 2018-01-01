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Жилой комплекс Новые квартиры в строящемся комплексе - центр Алании

Аланья, Турция
от € 166,500
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Жилой комплекс Новые квартиры в строящемся комплексе - центр Алании
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1.Площадь апартаментов от 50 до 148 квадратных метров.Расстояние до моря 500 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в строящемся комплексе - центр Алании
Аланья, Турция
от € 166,500
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Жилой комплекс Новые квартиры от застройщика в районе Оба с видом на горы
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 58,5 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 3400 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс Жилой Комплекс со всеми удобствами в Авсалларе
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2024

Жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен в живописном районе Авсаллар, который славится своими песчаными пляжами Инжекум, Фугла и красивой природой.  Расстояние до пляжей составляет 1300 м, до центра Алании 25 км.
В Авсалларе расположены множество кафе, ресторанов, бутиков и лавок с сувенирами и много всего другого, что необходимо для жизни туриста или постоянно проживающего человека.
Комплекс состоит из одного 7-этажного блока, включающего 55 квартир. Из квартир открывается прекрасный вид на море, бассейн и природу. Общая площадь земельного участка – 2883 кв.м.
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul Hotel Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Апартаменты комплекса и международного отеля, первый жилой проект в Европе одного из крупнейших китайских брендов. Он находится на жизненно важной оси Бассейна Экспресс, нервного центра инвестиций в недвижимость в городе на двух континентах. Он имеет роскошные апартаменты, согласно последним стандартам отеля, что делает его одним из уникальных проектов в Стамбуле. высокая прибыль - для тех, кто хочет инвестировать или арендовать жилые единицы в комплексе. Он близок к жизненно важной транспортной сети, связывающей его со всеми районами по обе стороны города.
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