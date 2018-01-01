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Жилой комплекс Новые квартиры в районе Оба - Алания

Каракокали, Турция
от € 130,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в районе Оба - Алания
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 47 до 113 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в районе Оба - Алания
Каракокали, Турция
от € 130,000
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Проект имеет в общей сложности 4 этажа и 12 независимых секций. Площадь участка составляет 835,86 м2. Общее количество квартир 12. Расстояние до моря составляет 950 метров.
На продажу выставлены: 2+1 и 2+1 дуплекс.
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Преимущества

Подходит для получения гражданства.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится в культурном центре Стамбула, в 5 минутах ходьбы (300 м) от площади Таксим и проспекта Истикляль — район Бешикташ.

Недвижимость находится в 300 метрах станции метро, рядом с магазинами, музеями и галереями, в 38 км от аэропорта Стамбула.
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