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Жилой комплекс Квартиры в строящемся комплексе в живописном районе Газипаша

Аланья, Турция
от € 128,000
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Жилой комплекс Квартиры в строящемся комплексе в живописном районе Газипаша
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 40 до 130 квадратных метров. Расстояние до моря 2800 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Апартаменты на верхнем этаже имеют террасы на крыше, а квартиры на первом этаже имеют собственные сады.

Резиденция располагает бассейнами, детскими площадками, зелеными зонами, детским клубом и кафе.

Окончание строительства - июнь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е5 и национальным парком, отелями, больницами, университетами и торговыми центрами, в двух минутах ходьбы от станции метробуса, в 35 минутах от аэропорта.

  • Станция метробуса - 20 м
  • Частная клиника - 10 м
  • Ближайший университет Арель - 50 м
  • Университет Айдын - 200 м
  • Торговый центр - 250 м
  • Олимпийский бассейн - 100 м
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