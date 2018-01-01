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Жилой комплекс Квартиры в стильном проекте на этапе строительства - район Газипаша

Аланья, Турция
от € 155,000
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Жилой комплекс Квартиры в стильном проекте на этапе строительства - район Газипаша
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 52 до 115 квадратных метров. Расстояние до моря 400 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Квартиры в стильном проекте на этапе строительства - район Газипаша
Аланья, Турция
от € 155,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новый Комплекс в Алании
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024

Строительство нового комплекса в центре популярного района Алании Махмутлар. Он будет располагаться в оживленном месте между улицами Барбаросса и Ататюрка в 400 метрах от Средиземного моря. Общая площадь участка земли 1.127 м2, один девятиэтажный блок состоящий из апартаментов: 1+1 - 30 квартир, 2+1 - 8 квартир и дуплексы 3+1 - 6 квартир, всего 44 квартиры.

В шаговой доступности находятся магазины, модные кафе и рестораны, фитнес клуб, аптеки. В дизайне придерживается концепция: лаконичные решения фасадов здания, спокойные тона в отделке, панорамные окна и стеклянные балконы, придают дополнительную легкость конструкции. Преимуществом проекта является сочетание функциональности, качественных материалов и эстетики в деталях.

Инфраструктура: Лобби, Открытый бассейн, Детский открытый бассейн, Крытый подогреваемый бассейн, Зона отдыха c шезлонгами, Сауна, Паровая комната, Фитнес, Комната для пилатеса и йоги.
Жилой квартал Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Мечтаете о террасе с видом прямо на море? что насчет этого? Квартира высшего качества на берегу моря в Алании, Оба. Kucuker Prime — последний сериал самой известной строительной компании Аланьи. первоклассный дизайн, высококачественное строительство и местоположение. Это идеальная инвестиция, так как это позволяет качественно провести время в отпуске и постоянном проживании.   Для получения дополнительной информации об этом проекте, пожалуйста, свяжитесь с Basic Apartment Alanya Real Estate.
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 152 м2.Расстояние до моря 1800 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
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