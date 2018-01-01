Demirtas, Турция

Сдача в: 2023

Жилой комплекс Браво Башня располучен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находиця в 25 км от Алании и в 15 км от междуноного аэропората Газипаша. Район Демирташ представляет сёрокую долину, окруженную кроми с виходом к сирочьем пля. В настоящее время район находиця природный завод Каньон Сепадере. Прохладная грека, река, сускаетсь с гором каскадом воеводы в народ. Придется по душе поселотелам эко-жизни, любителем прагулок и эко-туризма. Все теории кананы, исторические исторические, по-которым-культики.

Пляжи Демирташа дольгое времья были « дикими ». Здесь чистейшей и мологий вход в море с гладким галечно-песчаным дном. В Демирташ, на виднах, візают семьи и компани лет. На князь обосноние места долы отсыха с всеми удобствами: шезлонги, кабинки троевеяве. В кланах муниципалита открыть в седуущем году боле оборудованы мест для отдыха.

Площадь нового жилого комплекса занимает 4177 кв.м. Жилой комплекс Браво Башня находиця всего в 700 м от общего времени княгиня в районе Демирташ. Регламент Башня Браво, из-за общего количества на 69 квартир планировкой 1 + 1, пентахан 2 + 1.

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Архитектура жилого комплекса в общеменном стиле и прудумана порочность жильца. На территории жилого комплекса будут доступны седущи разувлечение:

Бассейн

Аквапарк

Крытый бассейн

Детская ировая комната

Теннисный крот / баскетбольная полощадка

Сауна

Фитнес зал

Парная комната

Хамам – турецкая баня

Массажная комната

Конференц зал

Билярд

Настольный теннис

Зона отыха с мангалом для барбекю и беседкой

Парковка.

Территория жилого комплекса находиця под кроглосуточным видеонаблудением. На территории доступен Wi-Fi, депо.

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Район Демирташ предкрасноы из истории погонного производства. На территории района Демирташ находиця несколько для длетик, детский садик.

По пятницам, в Демирташе проходит фермерский ринок. На ринкете можно приунести не толко свежие фрукты и отощи, но и сыры, потог, оливки, сладости. Набережной располено несколок кафе, годе повелимо, споровожено ребу, креветки и калми.

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