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Жилой комплекс Строящийся ЖК в пешей доступности от прекрасного пляжа в Газипаше

Аланья, Турция
от € 109,000
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Жилой комплекс Строящийся ЖК в пешей доступности от прекрасного пляжа в Газипаше
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 51 до 136 квадратных метров. Расстояние до моря 700 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Строящийся ЖК в пешей доступности от прекрасного пляжа в Газипаше
Аланья, Турция
от € 109,000
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Жилой комплекс Инвестиционный проект в Окуджаларе
Okurcalar, Турция
Сдача в: 2025

Проект премиум-класса с панорамным видом на море в развивающемся районе Окурджалар, всего в 500 метрах от побережья. Курсирующий  трансфер до моря и собственный частный пляж.  Комплекс  состоит из трех блоков на территории площадью 7200 м2.  Будут представлены квартиры планировкой 2+1   общей площадью 75 м2 и дуплексы 2+1 на последних этажах общей площадью 98 м2. и одна квартира  в С блоке 3+1 125 м2.

Богатая инфраструктура с открытым и закрытым бассейном, турецкий хамам, сауной, спа, фитнес зал, детская площадка и кинотеатр под отрытым небом.

Строительная компания предлагает 24 месяца рассрочки.
Жилой комплекс Residence in Alanya
Demirtas, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: ALANYA INVESTMENT

Жилой комплекс Браво Башня располучен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находиця в 25 км от Алании и в 15 км от междуноного аэропората Газипаша.  Район Демирташ представляет сёрокую долину, окруженную кроми с виходом к сирочьем пля. В настоящее время район находиця природный завод Каньон Сепадере.  Прохладная грека, река, сускаетсь с гором каскадом воеводы в народ. Придется по душе поселотелам эко-жизни, любителем прагулок и эко-туризма. Все теории кананы, исторические исторические, по-которым-культики.

Пляжи Демирташа дольгое времья были « дикими ».  Здесь чистейшей и мологий вход в море с гладким галечно-песчаным дном. В Демирташ, на виднах, візают семьи и компани лет. На князь обосноние места долы отсыха с всеми удобствами: шезлонги, кабинки троевеяве. В кланах муниципалита открыть в седуущем году боле оборудованы мест для отдыха.

Площадь нового жилого комплекса занимает 4177 кв.м. Жилой комплекс Браво Башня находиця всего в 700 м от общего времени княгиня в районе Демирташ. Регламент Башня Браво, из-за общего количества на 69 квартир планировкой 1 + 1, пентахан 2 + 1.

Все цены на кум, кюмин кэгвел с гранитной стелницетой, кюстан. Можно сразью заводить мебель и жить.

Архитектура жилого комплекса в общеменном стиле и прудумана порочность жильца. На территории жилого комплекса будут доступны седущи разувлечение:

  • Бассейн
  • Аквапарк
  • Крытый бассейн
  • Детская ировая комната
  • Теннисный крот / баскетбольная полощадка
  • Сауна
  • Фитнес зал
  • Парная комната
  • Хамам – турецкая баня
  • Массажная комната
  • Конференц зал
  • Билярд
  • Настольный теннис
  • Зона отыха с мангалом для барбекю и беседкой
  • Парковка.

Территория жилого комплекса находиця под кроглосуточным видеонаблудением. На территории доступен Wi-Fi, депо.

Приобретение квартира на этапе строителства представлает вам можност крэсстрочку брэз про. Сумма первошна склад всего 50% от истории. Остальную сумму можно опачивать частями до марта 2023 год.

Обрывичю в компании Курт Групп, в настоящее время по народному полю, потогонке и подо.

Район Демирташ предкрасноы из истории погонного производства. На территории района Демирташ находиця несколько для длетик, детский садик.

По пятницам, в Демирташе проходит фермерский ринок. На ринкете можно приунести не толко свежие фрукты и отощи, но и сыры, потог, оливки, сладости. Набережной располено несколок кафе, годе повелимо, споровожено ребу, креветки и калми.

В централной истории Демирташа располечен муницпалний парк. На народ в него, на стратит фоніт и цветустие кусты, на территори достуб.

Из Демирташа Легко Бобратская область транспортный транспорт в любучук Алании и Газипаши. В Демирташе есть несколько автобусных маршрутов, которье курсируют в разных направлияхх.

Демирташ активно развиватся. На териториях земста строётся обще советских болезней и пачек.

Вам понравиця отдыхат в это уютном районе Алании.

 
Жилой комплекс Престижный ЖК в европейской части Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: FOA INVEST

Новый жилой комплекс премиум класса, расположенный в районе Бейликдюзю, европейской части. 

Район Бейликдюзю является весьма перспективным и привлекательный регионом с точки зрения инвестирования и роста экономики за счет строительства проекта судоходного канала “Стамбул”, призванного сократить трафик Босфорского пролива. 

Жилой комплекс имеет отличную транспортную доступность за счет близкого расположения к основным транспортным узлам, благодаря чему можно легко добраться в любую желаемую часть города.

Объект находится вблизи береговой линии и пристани, где неподалеку, на улочках расположились уютные кафе и рестораны, предлагающие своим посетителям блюда турецкой кухни, а также рыбу, выловленную в Мраморном море. 

Внешняя инфраструктура: стоянка для яхт West Istanbul Marina, яхт-клуб, больница Medilife Beylikdüzü Hospital, торговый центр Marmara Park, стадион Gürpınar Futbol Sahas, парк PİRİ REİS PARKI

Проект представляет собой жилой комплекс, состоящий из 72 квартир с планировками от 2+1 до 5+2, площадь которых варьируются от 105 до 270 квадратных метров.  
Внутренняя инфраструктура: система кондиционирование воздуха, место для барбекю, спортзал, прачечная, сауна, хамам, открытый бассейн, декоративные бассейны.

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