Жилой комплекс Инвестиционный проект в экологически чистом районе Авсаллар

Махмутлар центр, Турция

Сдача в: 2024

Представляем вашему вниманию Новый жилой комплекс в Махмутларе на 90 квартир. Махмутлар - район с самой развитой городской инфраструктурой. Здесь можно найти все, что необходимо для комфортной жизни в Турции. В районе, так же, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детские кафе, игровые и спортивные площадки, школы, детские садики. Изюминкой Махмутлара является набережная с широкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль моря, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видом на море. Здесь самые красивые закаты с видом на Аланийскую крепость. Через Махмутлар проходят автобусы во всех направлениях. Остановки расположены на расстоянии 300 м друг от друга. Вы легко сможете доехать до любой точки Алании на общественном транспорте или такси.

Комплекс располагается на территории площадью 2 935м2. где есть вся необходимая социальная инфраструктура. Расстояние до моря составляет 850 метров, до центра Алании 10 км.

На продажу представлены квартиры следующих планировок: 1+1, 2+1 и 3+1.

Первоначальный взнос 40%, остальная часть распределяется равными частями до конца строительства апрель 2024 года.