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Жилой комплекс Инвестиционный проект в экологически чистом районе Авсаллар

Авсаллар, Турция
от € 99,000
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Жилой комплекс Инвестиционный проект в экологически чистом районе Авсаллар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1Площадь апартаментов от 65 до 138 квадратных метров. Расстояние до моря 1700 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Инвестиционный проект в экологически чистом районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
от € 99,000
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
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Жилой комплекс Жилой Комплекс с развитой инфраструктурой
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024

Представляем вашему вниманию Новый жилой комплекс в Махмутларе на 90 квартир. Махмутлар - район с самой развитой городской инфраструктурой. Здесь можно найти все, что необходимо для комфортной жизни в Турции. В районе, так же, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детские кафе, игровые и спортивные площадки, школы, детские садики. Изюминкой Махмутлара является набережная с широкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль моря, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видом на море. Здесь самые красивые закаты с видом на Аланийскую крепость. Через Махмутлар проходят автобусы во всех направлениях. Остановки расположены на расстоянии 300 м друг от друга.  Вы легко сможете доехать до любой точки Алании на общественном транспорте или такси.
Комплекс располагается на территории площадью 2 935м2. где есть вся необходимая социальная инфраструктура. Расстояние до моря составляет 850 метров, до центра Алании 10 км.
На продажу представлены квартиры следующих планировок: 1+1, 2+1 и 3+1.
Первоначальный взнос 40%, остальная часть распределяется равными частями до конца строительства апрель 2024 года.
Жилой комплекс Zeray Güneşi
Cavusciftligi, Турция
Застройщик: Zeray Construction Inc.

Повышая ценность жизни в самых ценных районах Коджаэли, Зерай снова открывает ценное место в самом сердце Башискеле. В Зерай Гунеши нижние этажи представляют собой дуплекс с садом, 1-й и 2-й этажи представляют собой обычные апартаменты, а верхние этажи представляют собой дуплекс с мансардой; Помимо квартир 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 и 4 + 1, вас ждут многие другие привилегии, такие как бассейн, теннисный корт, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, кафетерий, водопады, пруды, камелии, детская площадка, социальный объект, фитнес-центры, барбекю.

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