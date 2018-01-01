Жилой комплекс Новый уютный комплекс в Авсалларе

Мраморноморский регион, Турция

Жилой комплекс на побережье, в районе Картал, новом развивающемся центре Стамбула. В проекте просторные квартиры с 3-4 спальнями. На каждом этаже по 2 резиденции для тихой и спокойной атмосферы жителям. В каждой квартире есть большой балкон с видом на море.

Расположение и объекты поблизости

Поблизости расположены велосипедные и пешеходные дорожки, больницы, университеты, торговые центры, кафе и все необходимое для комфортной жизни в мегаполисе: