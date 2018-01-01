  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новый уютный комплекс в Авсалларе

Жилой комплекс Новый уютный комплекс в Авсалларе

Авсаллар, Турция
от € 89,650
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новый уютный комплекс в Авсалларе
1 / 2
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 119 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Blue Sunlight
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс камформ класса в Оба
Каракокали, Турция
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment compound
Мраморноморский регион, Турция
Многоквартирный жилой дом Taksim Istanbul Residence compound
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в районе Паяллар
Payallar, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый уютный комплекс в Авсалларе
Авсаллар, Турция
от € 89,650
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Просторные апартаменты с балконами, 400 метров до моря, Картал, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс на побережье, в районе Картал, новом развивающемся центре Стамбула. В проекте просторные квартиры с 3-4 спальнями. На каждом этаже по 2 резиденции для тихой и спокойной атмосферы жителям. В каждой квартире есть большой балкон с видом на море.

Расположение и объекты поблизости

Поблизости расположены велосипедные и пешеходные дорожки, больницы, университеты, торговые центры, кафе и все необходимое для комфортной жизни в мегаполисе:

  • ТЦ Piazza Mall
  • Университет Marmara University
  • Istanbul Marine
  • Больница Mall Kartal
  • ТЦ Ritim Istanbul Mall
  • Парк Maltepe City
  • Лес Aydos
  • 250 м до станции Marmaray
  • 400 м до моря
  • 2,5 км до станции метро Kadikoy
  • 12 км до аэропорта им. Сабихи Гекчен
Жилой квартал Просторные апартаменты в Novita 3 в районе Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Просторные удобные планировки квартир никого не оставят равнодушными. Инфраструктура комплекса продумана до мелочей, есть крытый бассейн и собственная парковка. Квартиры продаются с качественной душевой, оборудованной кухней и освещением.До местного аэропорта Газипаша всего 25 км и 130 км до аэропорта Анталии. Удобное месторасположение, в пешей доступности магазины, кафе и рестораны, два раза в неделю приезжает сельскохозяйственный базар со свежими органическими овощами и фруктами. Инфраструктура комплекса продумана для мелочей. В комплексе есть открытый и закрытый подогреваемый бассейны, вы сможете плавать круглый год. Сауна и паровая комната, спорт зал помогут держать ваше тело в форме. Для детей предусмотрела детская площадка, игровая. Просторные удобные планировки квартир никого не оставят равнодушными. 1+1 с одной спальней 76 м2; 2+1 с двумя спальнями 102 м2; 2+1 пентхаус с двумя спальнями 155 м2; 3+1 пентхаус с тремя спальнями 212 м2. В комплексе имеется система внутренней связи, беспроводной интернет, спутниковое телевидение.   открытый бассейнподогреваемый закрытый бассейнсаунапаровая комнатабараквапаркспорт залдетская площадкаигроваякомната переговоровбильярднастольный теннисбеседкизона для барбекюгенераторохранапарковка.
Жилой комплекс Square Concept Modern Project
Мраморноморский регион, Турция
от € 153,853
64–132 м² 2 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Property Advisor Turkey

Квадраты - это двери мечты в мире. От Парижа до Рима, от Нью-Йорка до Стамбула фавориты мира и сердца каждого города. рожденный, чтобы принести новую жизнь От уличных художников до воды от торговых центров до уникальных кафе и ресторанов становятся новым центром жизни Стамбула

 

Realting.com
Перейти