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Жилой комплекс Новый проект в районе Авсаллар

Авсаллар, Турция
от € 99,500
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Жилой комплекс Новый проект в районе Авсаллар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1. Площадь апартаментов от 58 до 117 квадратных метров. Расстояние до моря 1300 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Новый проект в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
от € 99,500
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Другие комплексы
Жилой комплекс Квартиры в роскошной резиденции в районе Оба
Аланья, Турция
Сдача в: 2024

Элегантный 5-ти этажный проект разработан для комфортного пятизвездочного отдыха вдали от городской суеты, в более прохладном и тихом месте, чем первая и вторая линии моря. Резиденция будет располагать всем необходимым для жизни и отдыха в Турции. Комплекс расположен в районе Оба г. Алания, в шаговой доступности имеются новые магазины, остановки общественного транспорта, школа, спортивные и тренажерные площадки под открытым небом, рестораны и кафе.
Проект состоит из 3-х блоков, общее количество квартир 84, на продажу представлены квартиры с планировкой: 1+1, 2+1, 3+1 (54м2-174м2).
Начало строительства октябрь 2022г., окончание строительства май 2024г.
Инфраструктура объекта: Трансфер до пляжа, Открытый бассейн, Спортзал, Открытая парковка, Хамам Комната йоги и пилатеса, Настольный теннис, Сауна, Конференц-зал, Бильярд, Зона СПА, Зона отдыха, Детская игровая комната и комната матери и ребенка Джакузи, Лобби, Электрогенератор, Детская площадка (открытая), Кафе, Беседка.
Жилой комплекс Комфортабельная резиденция в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023

Жилой комплекс будет расположен в центре самого популярного района Алании – Махмутлар. Добраться до побережья Средиземного моря не составит труда – до него всего 750 м. Локация комплекса позволит комфортно жить на постоянной основе или выгодно сдавать квартиру в аренду, благодаря тому, что резиденция будет находиться в тихой части Махмутлара. При этом вся городская инфраструктура расположена всего в 150 м. На расстоянии 500 м от комплекса по субботам проходит фермерский рынок. Проект представляет собой выгодную инвестицию. Ведь приобретение недвижимости на этапе котлована гарантирует получение прибыли до 30% от первоначальной стоимости. При покупке предусмотрена гибкая система беспроцентной рассрочки до июля 2023 года. Площадь застройки составит 1177м2. Комплекс будет состоять из одного блока с общим количеством квартир 50. В резиденции представлены: 1+1 (52м2. - 61м2.) и двухуровневые пентхаусы 2+1 (110м2. -141м2.). В стоимость квартир включено: полная чистовая отделка, встроенный кухонный гарнитур, укомплектованные санузлы.
Жилой квартал Элитная недвижимость недалеко от социальных объектов в Кестель, Аланья
Yaylali, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Комплекс состоит из четырех пятиэтажных зданий, где представлены 97 квартир, 2-х-, 3-х,  и 4-х комнатные апартаменты-дуплексы. 1+1 60м2  2+1 100м2  2+1 пентхаус 135м2  3+1 пентхаус 210м2  Инфраструктура комплекса:  • Открытый бассейн• Детский бассейн• Крытый бассейн• Беседка • Закрытая парковка• Центральная спутниковая система• Генератор• Cистема безопасности• Сад• Автоматические ворота на въезде• Шифровой замок на входе• Видео-домофон• Фитнес-зал• Сауна, паровая и соляная комнаты• Турецкая баня• Детская площадка• Ресторан, теннисный корт, Интернет Начало строительства: 03.2022. Сдача в эксплуатацию: 03.2024.
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