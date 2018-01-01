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Жилой комплекс Квартиры в строящемся комплексе в живописном Авсалларе

Авсаллар, Турция
от € 122,500
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Жилой комплекс Квартиры в строящемся комплексе в живописном Авсалларе
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 5+1.Площадь апартаментов от 58 до 240 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Квартиры в строящемся комплексе в живописном Авсалларе
Авсаллар, Турция
от € 122,500
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Жилой комплекс Квартиры от застройщика с рассрочкой в Газипаше
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 45 до 180 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
Жилой комплекс The Seascape Collection
Okurcalar, Турция
Застройщик: TURKREALT

Жилой комплекс располагается на западе города Алании в живописном месте - Окурджалар. Площадь комплекса займет чуть больше 25 000 кв.м., построен комплекс по лучшим концепциям пятизвездочных отелей премиум класса. Все квартиры будут иметь площадь более чем 100 кв.м., а именно:

  • 1+1 (площадью 113 м2) от 99.000€;
  • Садовые Дуплексы и пентхаусы 2+1 (площадью от 158 м2 до 165 м2) от 199.000€;
  • Дуплекс пентхаус 3+1 (площадью 210 м2) 339.000€;
  • Садовые Дуплексы и пентхаусы 4+1 (площадью от 220 м2 до 225 м2) от 369.000€;
  • 46 гостиничных номеров.

В каждых апартаментах установлена система “умный дом”, что позволяет управлять техникой одним нажатием на вашем смартфоне.

Комплекс - отель расположен в 15 минутах от центра туристического города Алании. Побережье и частный пляж в 4000 кв.м. находятся в 5-ти минутах, организован ежедневный трансфер. В шаговой доступности есть различные магазины и бутики, достопримечательности и парки.

На территории жилого комплекса для комфортного отдыха есть открытый и закрытый бассейн, рестораны разных концепций, бар, Ирландский паб, спа центр, магазины игрушек, салон красоты, аптека и ветеринарная клиника.

Инфраструктура

  • Открытая и крытая парковка
  • Зарядные устройства для электромобилей
  • Открытый бассейн
  • Крытый бассейн с подогревом воды
  • Снэк-бар возле бассейна
  • Прогулочные зоны
  • Фитнес-центр
  • СПА-зона (фитнес, раздевалка, хамам, крытый бассейн, сауна, парная, массажный кабинет, комната отдыха)
  • Детская площадка
  • Аквапарк
  • Теннисный корт
  • Волейбольная и баскетбольная площадка
  • Зона барбекю
  • Кинотеатр
  • Скейт-парк
  • Зона йоги и пилатеса
  • Караоке-бар и дискотека
  • Ледяной каток
  • Сквош Комната
  • Зал для мероприятий и конференций
Жилой комплекс Супер предложение под инвестиции в районе Паяллар
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 49 до 109 квадратных метров. Расстояние до моря 1200 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
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