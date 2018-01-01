  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте - район Авсаллар, Алания

Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте - район Авсаллар, Алания

Авсаллар, Турция
от € 99,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте - район Авсаллар, Алания
1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 160 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жилой Комплекс для комфортной жизни
Каргыджак, Турция
Жилой квартал LOFT
Мраморноморский регион, Турция
от € 108,142
Жилой комплекс Строящиеся апартаменты в уютном районе Башакшехир, Стамбул
Akarca, Турция
Жилой комплекс Резиденция класса люкс в престижном районе Оба
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе в районе Оба, Алания
Каракокали, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте - район Авсаллар, Алания
Авсаллар, Турция
от € 99,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Алании, Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Расположена в одном из самых популярных районов Махмутлара. В нескольких шагах от магазинов, ресторанов, кафе и рынков. Современная трехкомнатная квартира находится всего в 600 метрах от пляжа. Электрическое отопление пола в ванной комнате идеально подходит для зимы. Гостиная совмещена с кухней. Высококачественные современные отделочные материалы Комплекс состоит из 2-х зданий.  фитнесбассейнбильярдпарнаясаунакафенастольный теннис
Жилой комплекс Просторные апартаменты на этапе строительства в районе Башакшехир, Стамбул
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 4+1.Площадь апартаментов от 175 до 200 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Жилой комплекс Уютный бутик-проект в красивом пригороде Стамбула, район Бейликдюзю
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+2. Площадь апартаментов от 58 до 214 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Realting.com
Перейти