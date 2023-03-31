  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новый комплекс в районе с шикарными пляжами - Авсаллар

Жилой комплекс Новый комплекс в районе с шикарными пляжами - Авсаллар

Авсаллар, Турция
от € 96,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новый комплекс в районе с шикарными пляжами - Авсаллар
1 / 2
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 5+1. Площадь апартаментов от 45 до 143 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Строящиеся апартаменты в уютном районе Башакшехир, Стамбул
Akarca, Турция
Жилой комплекс Комплекс на этапе строительства - Верхняя Оба - Алания
Каракокали, Турция
Жилой квартал Современный жилой комплекс комфорт-класса в Авсалларе
Авсаллар, Турция
Жилой квартал Современный комплекс в развитом районе Алании, Авсаллар
Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детской площадкой, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый комплекс в районе с шикарными пляжами - Авсаллар
Авсаллар, Турция
от € 96,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой квартал Апартаменты с двумя спальнями в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Махмутлар расположен вдали от движения и городского траффика. Апартаменты Euro Residence XVI находятся в 15 минутах езды до центра Алании и в 1 км от субботнего базара Махмутлара. Расстояние до моря составляет 650 метров. Квартира Euro Residence XVI представляет собой 12-этажное здание, состоящее из 59 квартир с площадью строительства 2201 квадратных метров. В доме представлены 33 квартиры планировки 1+1; 22 квартиры планировки 2+1 и 4 пентхауса.   открытый бассейн солнечная терраса с шезлонгами и зонтиками тренажерный зал сауна конференц-зал лифт пожарная лестница противопожарная установка генератор международное телевидение система домофона.
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция
Стамбул, Турция
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс в одном из крупнейших муниципалитетов, старом, историческом и центральном районе, в Эйюп Султан, рядом с заливом Золотым Рогом.

Свидетельство о праве собственности готово, подходит для турецкого гражданства, нет платы за свидетельство о праве собственности.

27 блоков, каждый блок имеет 10 этажей, типы квартир варьируются от 1+1 до 5+1, от 82 м2 до 358 м2. Есть квартиры с балконами или террасами, двухуровневые или обычные варианты, или квартиры с большим садом доступны в проекте.

Удобства комплекса: крытый бассейн, сауна, парилки, фитнес, турецкая баня, кинотеатр, библиотека, бизнес-центр, баскетбольные площадки, кафе, прогулочные дворики, детская площадка, парковка.

Расположение и объекты поблизости
  • Муниципалитет Эйюп Султан - 350 м, 1 мин
  • Мечеть Эйюп Султан - 850 м, 5 мин
  • Золотой Рог - 850 м, 6 мин
  • Холм Пьера Лотти - 900 м, 7 мин
  • Мост Золотой Рог - 1 км, 6 мин
  • Галатская башня - 7 км, 12 мин
  • Базар специй — 6 км, 10 мин
  • Гранд базар — 7 км, 12 мин
  • Главная трасса Стамбула Е-5 - 1км
  • Метробус Ayvansaray - 900 м, 2 мин
  • М1 Байрампаша (Еникапы-Киразлы) - 800 м, 2 мин
  • Трамвайная остановка T4 Topçular (Topkapı-Habipler), 850 м
  • Трамвайная остановка T5 Feshane (Eminönü-Alibeyköy) 1,3 км
  • Паромная станция Эйюп - 1,5 км 4 мин
  • Стамбульский университет – 6 км, 9 мин
  • Университет Кадир Хас – 4,6 км, 5 мин
  • Университет Халич – 5 км, 7 мин
  • Университет Билги - 5,5 км, 8 мин
  • Университет Безми Алема Вакифа – 5,5 км, 8 мин
  • Стамбульский университет Тиджарет – 4,5 км, 7 мин
  • Университет Фатих Султан Мехмет – 4,6 км, 8 мин
  • Университет Истинье – 4,5 км, 7 мин
  • Детский сад Озель Ягмур Танелери, 2 минуты пешком
  • Детский сад Эйюпа Султана Сусама Сокаги, 5 минут пешком
  • Aljazari International School- (имеются все секции), 2 км, 2 мин на машине (английский, арабский, турецкий)
  • Международная школа Аль-Акса - 4 км, 5 мин
  • Государственная больница Эйюп Султан – 3,3 км, 4 мин
  • Больница Рами – 1,8 км, 2 мин
  • Частная больница Байрампаша Колан - 3 км, 4 мин
  • Торговый центр Axis İstanbul — 800 м
  • Торговый центр Cevahir — 15 мин
  • ТЦ Венеция - 20 минут на трамвае
  • ТЦ Zorlu Center - 10 мин
  • Миниатюрк - 4 км, 6-7 мин
  • Парк Фешане - 1,5 км, 3 мин
Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
Мерсин, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни!

Квартира 1+1 – 50.000 ЕВРО – 65 М2 общая площадь, 50 М2 - жилая площадь.

Квартиры 2+1 – 73.000 ЕВРО – 95 М2 общая площадь, 80 М2 - жилая площадь.

ВСЕГО 150 КВАРТИР ПО 11 КВАРТИР 1+1,3 КВАРТИРЫ 2+1 НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ

10 ЭТАЖЕЙ

РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 375 МЕТРОВ

СКИДКА 5% ПРИ 100 % ОПЛАТЕ.

50% ПЕРВЫЙ ВЗНОС

  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ПРИРОДНОГО ГАЗА

2. ТЕРМОСТОЙКИЕ БИМЫ

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЛИФТА

4. ПОЛНЫЙ ГЕНЕРАТОР

5. ВОДО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА КРЫШАХ

6. ВИДЕОДИАФОННАЯ СИСТЕМА

7. ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАМЕР

  ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА

1. КУХОННЫЕ ШКАФЫ

2. ГАРДЕРОБ

3. ШКАФЫ В ВАННОЙ

4. ГРАНИТНЫЕ КУХОННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ

5. ОКНА П ПВХ

6. ИМПОРТНАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ СИЛИКОНА

7. 1. КЛАССНАЯ САНТЕХНИКА

8. 1. КЛАССНАЯ ДУШЕВАЯ КАБИНА

9. ПАРКЕТ 8 ММ

  НАРУЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН

2. ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА

3. ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

4. КАМЕЛИЯ

5. БАРБЕКЮ

ДАТА НАЧАЛА:31.03.2023 года

ДАТА КОНЧАНИЯ :31.05.2024 года

Realting.com
Перейти