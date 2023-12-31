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Жилой комплекс Новый масштабный проект с насыщенной инфраструктурой в районе Авсаллар

Авсаллар, Турция
от € 149,000
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Жилой комплекс Новый масштабный проект с насыщенной инфраструктурой в районе Авсаллар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 50 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Новый масштабный проект с насыщенной инфраструктурой в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
от € 149,000
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Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
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Сдача в: 2023
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Приготовьтесь, друзья! Сейчас я расскажу вам о возможности, которую нельзя упустить! Вы когда-нибудь мечтали о своем собственном уголке на берегу моря? Так вот, у нас есть то, что вам нужно!

Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни!

10 ЭТАЖЕЙ

Квартиры только 1+1 два типа. С большой гардеробной и без гардеробной !!!!

НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ, ВСЕГО 109 КВАРТИР

1+1 - 69 М2

1+1 - 74 М2

РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 300 МЕТРОВ

5% СКИДКА, на 100 % оплату  

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ ПО ПРАЙС-ПРАЙС-ЦЕНЕ, 50% НАЛИЧНЫМИ В РАССРОЧКУ ДО 12 МЕСЯЦЕВ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. ВСЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ T.S.E, И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МАТЕРИАЛ 1-го КЛАССА.

2. НАГРЕВАТЕЛЬ И СИСТЕМА ПРИРОДНОГО ГАЗА

3. ТЕРМОСТОЙКИЕ БИМЫ

4. УМНАЯ СИСТЕМА ПОДЪЕМА

5. ПОЛНЫЙ ГЕНЕРАТОР

6. ГИДРО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ

7. СИСТЕМА ВИДЕОДИАФОНА

8. ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАМЕР

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА

1. КУХОННЫЕ ШКАФЫ

2. гардероб

3. ШКАФЫ ДЛЯ ВАННОЙ

4. ГРАНИТНАЯ КУХОННАЯ СКАМЬЯ

5. ОКНА ПВХ

6. ИМПОРТНАЯ КРАСКА НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ

7. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВАННОЙ 1 КЛАССА

8. ДУШ 1 КЛАССА

9. НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 8 ММ

10. ЖЕЛЕЗНЫЕ ПЕРИЛА

11. УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА Буксируемый

НАРУЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН

2. ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА

3. ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

4. БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

5. КАМЕЛИИ

6. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАРБЕКЮ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. ВАННА

2. САУНА

3. ФИТНЕС

4. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

 

ЗАВЕРШЕНИЯ 31.12.2023 года

 
Жилой комплекс Апартаменты в центре района Оба
Аланья, Турция
Сдача в: 2023

Рады предложить вам высококлассный проект, который состоит из одного 4-х этажного блока и 28 квартир. Отличные апартаменты расположены прямо в центре района Оба - Алания, в пешей доступности от пляжа. В наличии есть квартиры: 1+1 от 44м2. до 67м2. и 3+1 от 144м2. до 198 м2. Жилой Проект находится всего в 450 метрах от песчаного пляжа, в 100 метрах от супермаркета Carrefour и в нескольких минутах ходьбы от всех потребительских нужд, таких как магазины, рестораны, банки, бутики, больницы и школа.
Начало проекта январь 2022г., завершение июль 2023г. Способ оплаты: первоначальный взнос 40 %, остаток суммы делится на беспроцентную рассрочку до конца строительства.
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе рядом с проектом второго канала, в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Проект включает 4 здания, 2 из них уже завершены и 2 находятся в стадии строительства. Резиденция состоит из четырех зданий с 609 квартирами и 60 коммерческими помещениями и располагает:

  • большими зелеными зонами
  • фитнес-центром и тренажерным залом
  • турецкой баней и сауной
  • детской площадкой
  • бассейном
  • крытой парковкой
  • круглосуточной охраной
  • школой
Преимущества

Недалеко от проекта к 2025 году будет проложен второй босфорский канал. Это повлияет на рост цен на недвижимость в этом районе.

Расположение и объекты поблизости
  • автомагистраль Е5 (2 км) в 5 минутах езды
  • парк Esenyurt Martyrs (1,5 км) в 5 минутах езды
  • парк Recep Tayyip Erdogan (2,5 км) в 8 минутах езды
  • автомагистраль ТЕМ (6 км) в 10 минутах езды
  • ТЦ Marmara Park (5 км) в 15 минутах езды
  • новый аэропорт Стамбула (50 км) в 30 минутах езды
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