Жилой комплекс Проект жилого комплекса по инвестиционным ценам в Авсалларе

Мраморноморский регион, Турция

Сдача в: 2022

Этот жилой комплекс расположен в новом деловом районе Стамбула Сейрантепе. Он сочетает современную архитектуру с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью. При этом исторические районы Стамбула находятся совсем рядом.

Объект расположен в пешей доступности от стадиона Тюрк Телеком. Близость к трассам TEM и E5 позволяет легко добраться в любую точку Стамбула. Ближайшая станция метро находится в двух километрах от жилого комплекса, но в паре сотен метров есть автобусная остановка.

В районе много торговых центров и небольших магазинов, ресторанов. Больницы, школы, университеты и другие социальные объекты расположены в пешей доступности. Большой парк для прогулок всей семьей находится буквально в двух шагах.

Жилой комплекс состоит из восьми зданий высотой от 11 до 21 этажа. Всего в нем доступны 935 апартаментов планировками от 1+0 до 4+1. Большинство апартаментов имеют просторные крытые и открытые балконы, в некоторых планировках их предусмотрено сразу два или три. Есть апартаменты с террасами, где особенно приятно проводить время в летние дни.

Объект имеет отличную внутреннюю инфраструктуру. Жителям доступны пешеходные дорожки и детские площадки, фитнес-центр и сауна, открытые бассейны. Зеленая придомовая территория с искусственными водоемами и фонтанами идеальна для отдыха.