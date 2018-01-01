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Жилой комплекс Проект жилого комплекса по инвестиционным ценам в Авсалларе

Авсаллар, Турция
от € 95,000
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Жилой комплекс Проект жилого комплекса по инвестиционным ценам в Авсалларе
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 47,5 до 190 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции. Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Проект жилого комплекса по инвестиционным ценам в Авсалларе
Авсаллар, Турция
от € 95,000
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Жилой квартал Квартира с видом на море по привлекательной цене в Махмутларе, Аланья
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Если вы хотите жить в тихом и спокойном месте и в то же время наслаждаться чашечкой кофе с прекрасным видом на море, обратите внимание на это предложение, возможно это квартира вашей мечты. Мы рады представить вам эту 3-х комнатную полностью меблированную квартиру с двумя спальнями, общей площадью 125м², с мебелью, бытовой техникой и видом на море. Так же планировкой предусмотрено наличие просторной гостиной, совмещенной с кухней американского типа, ванной комнаты, гостевого санузла, прихожей и двух просторных балконов, которые, при желании, можно остеклить. Апартаменты расположены в районе Махмутлар, на 10 этаже 12 этажного жилого блока, на закрытой ухоженной территории с комфортной инфраструктурой. В резиденции есть большой плавательный бассейн, красивый ухоженный сад и автомобильная парковка. С балконов открывается приятный вид на территорию комплекса и Средиземное море. В шаговой доступности сетевые магазины, рыбные и овощные лавки, кафе, рестораны, остановка общественного транспорта с хорошей транспортной развязкой, и всего в 1500 метрах от моря. Инфраструктура комплекса:Открытый плавательный бассейнДетский бассейнУхоженная закрытая территорияПарковкаЗона барбекю
Жилой комплекс Уютные квартиры в новом ЖК - район Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены квартиры планировкой 2+1 площадью 62 м2. Расстояние до моря 800 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой комплекс Современный ЖК в историческом центре Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2022
Застройщик: FOA INVEST

Этот жилой комплекс расположен в новом деловом районе Стамбула Сейрантепе. Он сочетает современную архитектуру с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью. При этом исторические районы Стамбула находятся совсем рядом.

Объект расположен в пешей доступности от стадиона Тюрк Телеком. Близость к трассам TEM и E5 позволяет легко добраться в любую точку Стамбула. Ближайшая станция метро находится в двух километрах от жилого комплекса, но в паре сотен метров есть автобусная остановка. 

В районе много торговых центров и небольших магазинов, ресторанов. Больницы, школы, университеты и другие социальные объекты расположены в пешей доступности. Большой парк для прогулок всей семьей находится буквально в двух шагах.

Жилой комплекс состоит из восьми зданий высотой от 11 до 21 этажа. Всего в нем доступны 935 апартаментов планировками от 1+0 до 4+1. Большинство апартаментов имеют просторные крытые и открытые балконы, в некоторых планировках их предусмотрено сразу два или три. Есть апартаменты с террасами, где особенно приятно проводить время в летние дни.

Объект имеет отличную внутреннюю инфраструктуру. Жителям доступны пешеходные дорожки и детские площадки, фитнес-центр и сауна, открытые бассейны. Зеленая придомовая территория с искусственными водоемами и фонтанами идеальна для отдыха.

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