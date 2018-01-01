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Жилой комплекс Новый масштабный проект в Стамбуле - район Авджылар

Akarca, Турция
от € 352,320
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Жилой комплекс Новый масштабный проект в Стамбуле - район Авджылар
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Авджылар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 144 до 226 квадратных метров. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый масштабный проект в Стамбуле - район Авджылар
Akarca, Турция
от € 352,320
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Данный объект недвижимости расположен в самом престижном районе Алании - Оба. В настоящее время проводятся заключительные работы по завершению строительства данного комплекса. Срок сдачи в эксплуатацию рассчитан на август 2021 года. Комплекс будет состоять из 3 блоков на 44 квартиры. В нескольких минутах ходьбы расположены основные социальные объекты инфраструктуры. В 1 км от комплекса расстилается великолепная набережная с одним из самых удивительных песчаных пляжей Аланийского побережья. В пешей доступности находятся рестораны, аптека, продуктовые гипермаркеты, частная международная школа. Апартаменты расположены в закрытом жилом комплексе с богатыми социальными удобствами: зоны отдыха, крытый и открытый бассейны, детская площадка, джакузи, турецкая баня, кинотеатр, финская сауна, фитнес зал, парная, бильярд и многое другое. Также для комфорта и безопасности в комплексе предусмотрены видеодомофон, система камер наблюдения и электрогенератор в случае перебоев электричества. К продаже представлены различные типы планировок квартир и пентхаусов с 1, 2, 3 или 4 спальнями и площадью от 45 м2 до 229 м2. Все апартаменты спроектированы с видом на апельсиновые сады и Торосские горы.    Недвижимость по доступной цене в самом престижном районе АланииСовершенно новый комплекс в шаговой доступности от городской инфраструктуры.Классический индивидуальный дизайн интерьера и экстерьера.    В случае выбора вами данного комплекса наша компания предлагает приятные бонусы - скидку в размере 3-5% и возможность приобрести недвижимость в рассрочку! Также, по завершении строительства, мы будем рады предложить вам услуги по разработке дизайна интерьера вашей будущей квартиры, так что вам останется только распаковать чемоданы и наслаждаться новой жизнью. 
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Авсалларе
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 60 до 122 м2.Расстояние до моря 1200 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густым, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи.Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет, и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с большими террасами и видами на Мраморное море и озеро.

Резиденция располагает детскими и спортивными площадками, пешеходными дорожками, охраной, крытым и открытым бассейнами, сауной и хамамом, тренажерным залом, парковкой.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых престижных районов Стамбула, рядом с красивым портом и большим парком

  • Метробус - 3 км
  • Пляж - 5 км
  • Школа - 3 км
  • Центр города - 35 км
  • Торговый центр - 2 км
  • Университет - 3 км
  • Больница - 3 км
  • Автобусная остановка - 300 метров
  • Автомагистраль Е-5 - 3 км
  • Аэропорт - 40 км
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