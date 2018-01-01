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Жилой комплекс Новые квартиры в хорошей локации - район Багджылар

Akarca, Турция
от € 190,500
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Жилой комплекс Новые квартиры в хорошей локации - район Багджылар
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1. Площадь апартаментов от 83,5 до 99,7 квадратных метров.Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в хорошей локации - район Багджылар
Akarca, Турция
от € 190,500
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются просторные апартаменты с террасами.

Расположение и объекты поблизости

Кадыкёй - один из самых древних районов, расположенный в азиатской части Стамбула. Здесь менее оживленно и людно по сравнению с другими туристическими районами. Но это не означает, что в районе нет достопримечательностей. В Кадыкёй вы найдете множество магазинов и галерей, уютных кафе и элитных ресторанов, парки и набережные, красивые исторические здания и интересные достопримечательности.
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Зона проекта является одним из самых важных центров европейского Стамбула. Его близость к парку Hayat Valley делает его местом для инвесторов и тех, кто хочет жить в самом сердце природы. Проект гарантирован правительством и включает 1156 квартир и 39 магазинов. Здесь есть отличительные услуги, зеленые сады, а также различные образовательные, культурные и спортивные сооружения.
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турция
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Застройщик: TRANIO

В проекте есть квартиры с 2-3 спальнями и 3 этажа с коммерческими помещениями.

Также, в комплексе удобная инфраструктура: фитнес-центр, сауна, крытый бассейн, детская игровая площадка, многофункциональная спортивная площадка, гостевые гостиничные номера, зарядки для электромобилей.

Расположение и объекты поблизости

Расстояние:

Транспорт

  • Станция метро Султанбейли (М5) - 2 мин
  • Автовокзал - 1 мин
  • Шоссе E80 - 2 минуты
  • Мост FSM - 30 минут
  • Аэропорт им. Сабихи Гокчен - 15 минут

Торговые центры рядом

  • ТЦ Rings - 10 мин пешком
  • ТЦ Атлас Парк - 10 мин
  • ТЦ Виапорт - 10 минут на машине

Учебные заведения

  • Okyanus Koleji через дорогу
  • Fen Bilimleri в 5 минутах от проекта
  • Университет Малтепе
  • Университет Йедитепе
  • Университет Мармара

Больницы рядом

  • Аджибадем Санджактепе
  • Больница Сайги
  • Больница Эрсой
  • Больница Дуньягоз
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