Жилой комплекс Апартаменты в быстроразвивающемся районе Багджылар - Стамбул

Махмутлар центр, Турция

Комплекс расположен в 250 метрах от моря, и длинной ухоженной набережной с беседками и парками с тренажерами. В нескольких метрах от центральной улицы со всеми ресторанами, барами и магазинами, сельскохозяйственным базаром два раза в неделю.В 12 км от центра Алании, в 20 км от местного аэропорта Газипаша. Автобусные остановки так же в пешей доступности, вы легко сможете доехать до центра Алании.Светлая квартира, расположенная на 7-м этаже с востока на юг, площадь квартиры 67 м2. Когда вы входите в квартиру, зал ведет вас в гостиную с американской кухней с приборами из нержавеющей стали. Белые кухонные шкафы с черной мраморной столешницей. Гостиная имеет доступ к террасе с большой раздвижной дверью. С террасы открывается прекрасный вид на зеленую зону с сияющим солнцем. Квартира продается с кухонной техникой, кухонной мебелью, мебелью в ванной комнате, окнами с двойными стеклопакетами. Инфраструктура 5ти звездочного отеля;Хорошее управление в комплексе;Близость моря и инфраструктуры города;Идеально подходит для долгосрочной и краткосрочной аренды. открытый бассейнводная горкадетский бассейнзимний подогреваемый бассейнфитнес центрсаунатурецкая баня (хамам)детская площадкамини клубвитаминный баркафебеседки с зоной бля барбекюофисгенераторвидеонаблюдениеохрана24/7