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Жилой комплекс Апартаменты в быстроразвивающемся районе Багджылар - Стамбул

Akarca, Турция
от € 292,000
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Жилой комплекс Апартаменты в быстроразвивающемся районе Багджылар - Стамбул
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 136 до 162 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты в быстроразвивающемся районе Багджылар - Стамбул
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от € 292,000
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Комплекс расположен в 250 метрах от моря, и длинной ухоженной набережной с беседками и парками с тренажерами. В нескольких метрах от центральной улицы со всеми ресторанами, барами и магазинами, сельскохозяйственным базаром два раза в неделю.В 12 км от центра Алании, в 20 км от местного аэропорта Газипаша. Автобусные остановки так же в пешей доступности, вы легко сможете доехать до центра Алании.Светлая квартира, расположенная на 7-м этаже с востока на юг, площадь квартиры 67 м2. Когда вы входите в квартиру, зал ведет вас в гостиную с американской кухней с приборами из нержавеющей стали. Белые кухонные шкафы с черной мраморной столешницей. Гостиная имеет доступ к террасе с большой раздвижной дверью. С террасы открывается прекрасный вид на зеленую зону с сияющим солнцем. Квартира продается с кухонной техникой, кухонной мебелью, мебелью в ванной комнате, окнами с двойными стеклопакетами. Инфраструктура 5ти звездочного отеля;Хорошее управление в комплексе;Близость моря и инфраструктуры города;Идеально подходит для долгосрочной и краткосрочной аренды.  открытый бассейнводная горкадетский бассейнзимний подогреваемый бассейнфитнес центрсаунатурецкая баня (хамам)детская площадкамини клубвитаминный баркафебеседки с зоной бля барбекюофисгенераторвидеонаблюдениеохрана24/7
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Резиденция располагает парковкой, открытым бассейном с солнечной террасой и декоративным водопадом, детской площадкой, зеленой зоной, кафе, спа-зоной, фитнес-центром, студией пилатеса, конференц-залом, игровой комнатой.

Окончание строительства - октябрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
  • Кондиционеры
  • Кухонная мебель
  • Кухонная бытовая техника (духовой шкаф, плита, вытяжка, посудомоечная машина)
Преимущества

Возможна рассрочка на 12 месяцев с первоначальным взносом 50%.

Расположение и объекты поблизости
  • Автомагистраль ТЕМ - 500 метров
  • Автомагистраль Е-5 - 3 км
  • Стамбульский международный финансовый центр - 500 метров
  • Босфорский мост - 16 км
  • Новый аэропорт Стамбула - 52 км
  • Станция метро - 100 метров
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