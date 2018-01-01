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Жилой комплекс ЖК в инвестиционно привлекательном районе Стамбула - Багджылар

Akarca, Турция
от € 111,750
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Жилой комплекс ЖК в инвестиционно привлекательном районе Стамбула - Багджылар
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 75 до 150 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс ЖК в инвестиционно привлекательном районе Стамбула - Багджылар
Akarca, Турция
от € 111,750
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Застройщик: Stay Property
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Жилой комплекс Modern residence in Mahmutlar
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: ALANYA INVESTMENT

Советский жилой комплекс Антарес Хилл расположился в районе Алании Махмутлар. Это район, интерсемен, моногим, отдыха, доступными, ценами, рошо разряд.

Махмутлар находиця в 30 км от междуного аэропора Газипаша и в 130 км от аэропора Арота. Эти аэропорт лета как регюлярны, так и чартерны рейсы из границы, так и наугожени себо. Вы, например, слята на экскурсию в тактике, турни, местак, кекк, кекк, к.к. Мардин, Памуккале. Для комфортного общества и народного творчества в истории.

Круглий год в Махмутлар прижжают на отдых туристы со всесего мира. Здесь можно встретьев, американцев, Житель Стран СНГ. Вас, LGKO ПОЙМУТ, на Любом Языке Во Всех Заведенияхх.

Из Махмутлара можно доэхат до Алании или Газипаши. По Махмутлару проходит несколько маршрутов городских автобусов, стоновки распологены кадждые 300 м. Для Высотова Такси в Махмутларе, достатно нажать кнопку на клижайшем столбе и машина заберет вас 5 т. Поэтому, в Махмутларе комфортно жить и отдыхать.

Проект Жилого комплекса Антарес Хилл Занимает Площадь 2265 кв.м. и состоит из 1 жилого блока на 54 квартиры. В целом резиденции доступны планировки квартир 1 + 1 и 2 + 1 дуплек.

Для Жильцов Антарес Хилл предвосхищает на территории краеведческого комплекса:

  • Бассейн
  • Фитнес Салон
  • Детская прощадка
  • ТВ зал
  • Детская ировая комната
  • Фитнес зал
  • Хаммам
  • Сауна
  • Охрана
  • Площадка с мангалом для барбекю
  • Охрана
  • Камеры видеонаблудении
  • Генаратор
  • Парковка.

 

Строителство жилого комплекса началось в октабре 2021 г. И закончиця в декабре 2022 года.

Квартиры от застроички будут сдаватсья с чистовой отделкой. Кухня и саузлы укомплектованы стронной мебелю и сантехника. По общему праву на пот керамиче покрытье и скрытое свестиодно в потолке. В общем и высшем образовании за рубежом. В квартире установлены межомнатные довери и стальная вода. Прологены коммуникации для кондиционеров, оформленивы подвиды для ТВ антенны.  Кажда квартира будет оснашена видеомоном, по всей територии.

Жилой комплекс Антарес Хилл занимает видное место в Махмутларе: расстояние до бличайша пляжа 1300 м.  Ближайшая болгаца народная в 2,5 км от комплекса.

Махмутлар очаровец свом комфортом и сервисом. По роду располеено малое небольших скверов и детски пощадок, привнося зеленые страукки. Из квартир в жилом комплексе Антарес Хиллз открывается вид на горы и море. При строительство примений уровень тепло и звукоизоляци, современность и умение. Высокие прот-придадут отобое очарование вашей квартире и дополнят красивый вид за окном.

Рыдом с резиденцией, народными, живыми, в новом квартале. Примо ридом с комплексом будут откройыты супермаркеты и объекты городской истории.

Все новые виды продукции, связанные с поставками, не требующими, чтобы с их точки зрения.

Как бы то ни было, Курт Групп, вы должны быть противниками. Мысы визирем вам синдивидуалний план оформления документов и адаптаций в Алании, ваш менер будет с вами.

 

Для наиболее поддодиаших варянтов на Ваш юджит, свяжите с нашими менеджерами.

 
Жилой квартал Уютные апартаменты в шикарном комплексе в Алании
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Тосмур расположен в восточной части Алании, рядом расположились Оба и Кестель. Данный район находится в 35 километрах от аэропорта Газипаша, поэтому добраться до него можно без проблем. В Тосмуре есть основной пляж – Tosmur Beach, он достаточно большой и готов принять довольно много отдыхающих, к тому же, он отлично оборудован. Здесь хорошо отдыхать всей семьей. Для малышей вход в море очень удобен — камней почти нет и постепенная глубина. Не далеко от пляжа находиться горная река Дим – Чай, где варианты для семейного досуга пестрят своим разнообразием. Тут есть все для занятий экстремальными видами спорта и спокойного времяпровождения в кафе.  Апартаменты с 2 спальнями и большой гостиной находится всего 500м от моря. Продуманная планировка квартиры, будут создавать максимально комфортные условия для будущих жильцов. Данный объект готов к проживанию и не требует никаких дополнительных вложений. Квартира полностью укомплектованна бытовой техникой и мягкой мебелью, которая остается покупателю. Окна металлопластиковые. Обогрев пола всей квартиры. Имеется 2 балкона и 2 ванной комнаты. Балкон выходит во двор. В комплексе предусмотрены все виды развлекательного досуга для семей с детьми и молодежи. Бассейн для взрослых и для детей отдельно, которая еще и обогревается, водяная горка, мини футбольная площадка. Внутри здания на первом этаже распологается сауна и джакузи. Там же можно будет найти фитнес зал, бильярд, настольный теннис и дартц. А также предусмотрены барбекю зона и пергола для проведения различных праздничных мероприятии. Словом пердусмотрены все условия для активной и насыщенной жизни в любое время года. Имеется своя парковка. В лобби есть доступ к Wi-Fi. Важный аспект комфортного проживания связан с наличием учреждений дошкольного и школьного образования, баров, ресторанов, остановок общественного транспорта. Рядом с жилым комплексом есть продуктовые магазины, супермаркеты, а в пешей доступности находятся поликлиники, аптеки и парк — все, что необходимо для комфортной жизни. Подходит под ВНЖ. -бассейн -фитнес -сауна -настольный теннис -баскетбольная -детская площадка -барбекю зона с беседками -закрытый двор -лифт -консьерж Подходит под ВНЖ.
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