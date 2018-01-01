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Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Багджылар - Стамбул

Akarca, Турция
от € 253,650
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Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Багджылар - Стамбул
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 66,3 до 293,43 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Багджылар - Стамбул
Akarca, Турция
от € 253,650
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Другие комплексы
Жилой комплекс Высоколиквидный Жилой проект в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023

Новый проект сочетающий три главных компонента высоколиквидного жилья: прекрасная локация, богатая инфраструктура для жизни и отдыха и отличное качество жилья, которое сдается покупателям в готовой чистовой отделке. Комплекс сочетает в себе концепцию жилого комплекса, что выражается в функциональных, удобных планировках и высочайших стандартах.
Проект расположился в одном из оживленных, курортных районов Алании – Авсаллар. Этот район известен своими песчаными пляжами и природными красотами хвойных лесов. Расстояние до моря составляет 800м, до центра Алании 20 км. Тут есть вся необходимая городская инфраструктура: кафе и рестораны, сетевые супермаркеты и фермерский рынок по средам, государственная больница и частные клиники, аптеки, детские сады, школы и прочее.
Жилой Комплекс состоит из одного жилого блока на 72 квартиры различных планировок. На продажу представлены 1+1, 2+1, и 3+1. Завершение проекта запланировано на декабрь 2023г.
Жилой квартал Элитный жилой комплекс в Авсалларе
Авсаллар, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Предлагаем Вашему вниманию новый современный проект который будет располагаться в самом центре быстроразвивающегося района Алании , Авсаллар. Авсаллар это удивительный район со своей собственной развитой инфраструктурой, а так же многочисленными сосновыми лесами. Данный комплекс располагается на большой территории 2.950 м², состоит из одного блока , и 66 квартир, из них 56 апартаментов планировки 1+1, 10 апартаментов планировки 2+1. 1+1 (42 м²) 2+1 (84 м²)   СПА-центр:Турецкая баняСаунаРаздевалкиДушевыеМассажный кабинетТренажерный зал Детская площадкаИгровая комната Плавательный бассейн с детской секциейТерраса у бассейнаШезлонги у бассейнаБеседкаОсвещение вокруг бассейнаДетская игровая площадкаплощадка для барбекю   2 лифта рассчитанных на 10 человек каждыйПодключение спутникового телевидения к каждому блокуИнтернет -кабель в каждой квартире.ГенераторЛобби для гостей. Начало строительства комплекса: ноябрь 2021 Окончание строительства комплекса: ноябрь 2022  
Жилой квартал Квартира в Pamfilia Residence в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Квартиры в Алании, Махмутларе в Pamfilia ResidenceРезиденция Памфилия - это хорошо обслуживаемый комплекс, расположенный недалеко от центра Махмутлар. Квартира с двумя кроватями, полностью меблирована и ждет нового владельца. Комплекс очень популярен для сдачи в аренду. На территории комплекса есть все необходимое для семейного отдыха: бассейны, детские площадки и т.д. Комплекс построен восемь лет назад, находится в хорошем состоянии. 
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