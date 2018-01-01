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Жилой комплекс Новые квартиры в престижном районе Basin Express - Багджылар, Стамбул

Akarca, Турция
от € 310,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в престижном районе Basin Express - Багджылар, Стамбул
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 79 до 130 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в престижном районе Basin Express - Багджылар, Стамбул
Akarca, Турция
от € 310,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс SEA ISTANBUL
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: EOS Turkey Property

The biggest compound of the city has been raising along West Istanbul Marina. The Biggest compound of the city with 5.000+ different type of units from 1+1 to mention houses. A unique life concept with private marina, seabus pier, marina restaurants and entertaintment hall, 1st class facilities, unique and priceless seaview and shopping mall. Actually its more than a project its a town with itself.

Distance Chart:

West Istanbul Marina: Direct Access

Marina Mall: Direct Access

Marina Beach: Direct Access

Ambarlı Seabus Pier: Direct Access

Torium Mall: 5 Min

Marmara Park Mall: 5 Min

Pelican Mall: 15 Min

Akbatı Mall: 15 Min

Mall of Istanbul: 25 Min

Haramidere Connection Way: 5 Min

E-5 Highway: 10 Min

TEM Highway: 15 Min Avcılar: 15 Min

Büyükçekmece Lake: 20 Min

Büyükçekmece Beach: 20 Min
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Проект представляет собой жилой комплекс из 3 отдельных зданий с апартаментами. Также, проект включает различные удобства и объекты инфраструктуры: бассейны внутри здания и на открытом воздухе, фитнес-площадка на открытом воздухе, террасы для загара, фитнес-центр, сауна, настольный теннис, детская игровая площадка, баскетбольное поле, магазины, кафе, ресторан, спортивные площадки, СПА-зона, кинотеатр.

Преимущества

При полной оплате - 10% скидка.

Проект инвестируется и реализуется государственным страховым фондом TMSF под контролем администрации города.

Жилой комплекс расположен рядом с недавно построенным международным финансовым центром IIFC. Планируется, что в IIFC будут работать более 50 тысяч сотрудников. Поэтому проект имеет хороший запас по спросу на аренду.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится в районе Аташехир — центре азиатской части города, при этом до моря всего 15 минут на машине. Благодаря расположению в самом центре города, легко добраться до любого места на общественном транспорте. Рядом с проектом расположены торговые центры, больницы, кафе и рестораны. Расстояние до некоторых мест:

  • 1,2 км до Metropol - один из крупнейших ТЦ
  • 1,5 км до Стамбульского финансового центра
  • 1,5 км до шоссе E80, которое идет от границы с Ираном, через центр Стамбула до Болгарии
  • 2 км до больницы Флоренс Найтингейл
  • 3 км до шоссе E5, по которому идет метробус, соединяющий азиатскую и европейскую части
  • 4 км до леса Кайышдаги
  • 5,5 км до университета Йедитепе
  • 6,5 км до набережной
Жилой комплекс Проект роскошной резиденции - район Багджылар, Стамбул
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 67 до 241 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
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