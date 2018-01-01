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Жилой комплекс Просторные апартаменты в районе Багджылар - Стамбул

Akarca, Турция
от € 330,000
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Жилой комплекс Просторные апартаменты в районе Багджылар - Стамбул
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 3+1, 5+1. Площадь апартаментов от 196 до 333 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Просторные апартаменты в районе Багджылар - Стамбул
Akarca, Турция
от € 330,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Видовые апартаменты в новом жилом комплексе - Каргыджак
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 60 до 323 квадратных метров. Расстояние до моря 800 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море. Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи с песком и галькой. Много пляжей от жилых комплексов и отелей, но все они открыты для отдыха на море. 
Жилой комплекс Апартаменты в центре района Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023

Рады предложить вам высококлассный проект, который состоит из одного 4-х этажного блока и 28 квартир. Отличные апартаменты расположены прямо в центре района Оба - Алания, в пешей доступности от пляжа. В наличии есть квартиры: 1 + 1 от 44м2. до 67м2. и 3+1 от 144м2. до 198 м2. Жилой Проект находится всего в 450 метрах от песчаного пляжа, в 100 метрах от супермаркета Carrefour и в нескольких минутах ходьбы от всех потребительских нужд, таких как магазины, рестораны, банки, бутики, больницы и школа.
Начало проекта январь 2022г., завершение июль 2023г. Способ оплаты: первоначальный взнос 40 %, остаток суммы делится на беспроцентную рассрочку до конца строительства.
Жилой квартал Комплекс апартаментов комфорт-класса в районе Тосмур, Алании
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Настоящий комплекс для современных людей должен быть живым, безопасным, привлекательным, устойчиво развивающимся. Данный комплекс подарит своим жильцам настоящий уют и сделает его максимально доступным. Расположенный в тихом районе Алании, проект был создан для людей, ценящих комфорт и спокойствие. Жильцы собственных апартаментов смогут оценить высокое качество строительства, а так же насладиться богатой инфраструктурой. Для возведения комплекса была выбрана высококачественная система домостроения, а  архитектура характеризуется эстетикой современного минимализма и лаконичными решениями.  Ассортимент квартир отличается многообразием функциональных планировочных решений: от компактных квартир до вариантов с просторными жилыми комнатами и даже квартир-дуплкесов. А из окон открываются умиротворяющие виды на горный массив или на декоративное озеленение внутри двора. При необходимости всего за 5 минут можно добраться до песчанного пляжа, так как расстояние до моря составляет всего 300 метров, а на автомобиле или общественном транспорте за 10 минут можно доехать до центра Алании, и знаменитого пляжа Клеопатра.  • Открытый плавательный бассейн с горками• Детский бассейн • Крытый бассейн с подогревом и джакузи• Тренажерный зал • Турецкий хамам• Сауна• Римская парная• Массажные комнаты• Лобби и лаунж-зона с баром• Игровая с бильярдом и настольным теннисом• Комната для игр плестейшн• Мини-кинотеатр• Библиотека• Детская площадка• Сад с ландшафтным дизайном и фонтанами• Теннисный корт• Открытая парковка• Крытая парковка, в том числе для велосипедов• Кладовые• По 2 лифта в каждом блоке• Спутниковая антенна• Генератор электричества• Круглосуточное видеонаблюдение, смотритель, охрана   Так же застройщиком предусмотрено наличие полного спектра социальной инфраструктуры. Поэтому вблизи территории жилого квартала представлены обучающие и развивающие локации, школа, детский сад, магазины, фермерский рынок, супермаркеты, остановки общественного транспорта. А при необходимости всегда можно обратиться за квалифицированной медицинской помощью в поликлинику для детей и взрослых.   Расстояние до аэропорта Анталия: 130 км.Расстояние до аэропорта Газипаша: 35 км.Расстояние до центра Алании: 6 км.Расстояние до моря: 245 м.Расстояние до магазинов, кафе, ресторанов и других объектов социальной инфраструктуры: 50 м.Расстояние до рынка по четвергам: 800 м Рассрочка: Действует беспроцентная рассрочка до года с первоначальным взносом на 24 мес. лишь 30 % от полной стоимости недвижимости. Начало строительства: осень 2022 года. Окончание строительства: осень 2024 года.
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