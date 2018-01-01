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Жилой комплекс Новый ЖК класса люкс в европейской части Стамбула - район Бахчелиэвлер

Akarca, Турция
от € 665,000
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Жилой комплекс Новый ЖК класса люкс в европейской части Стамбула - район Бахчелиэвлер
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бахчелиэвлер.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 150 до 197 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый ЖК класса люкс в европейской части Стамбула - район Бахчелиэвлер
Akarca, Турция
от € 665,000
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Другие комплексы
Резиденция Роскошные лофты в исторической части Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: FOA INVEST

Это проект класса “Люкс” расположен на берегу Мраморного моря в центре Стамбула - районе Фатих. Объект стал одним из образцовых в мире с точки зрения восстановления исторических зданий в соответствии с их оригинальным внешним видом, но с учетом современных подходов в строительстве.  

Жильцам предлагаются квартиры с планировками от 1+1 до 6+1. 

Помещения всегда наполнены светом благодаря стеклянному фасаду здания. 

Внутренняя инфраструктура: хамам, СПА, баня, пешеходные и велосипедный дорожки, крытый бассейн. 

Кроме того, жильцам комплекса предлагаются услуги по уборке дома, химчистка, глажка, система видеонаблюдения в помещениях, ресторан, ресепшн, служба безопасности 24/7, услуги парковщика и служба проката автомобилей.
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в районе Демирташ
Akarca, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 53 до 130 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Жилой комплекс Пентхаусы на завершающем этапе строительства в Авсалларе
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые дуплексы 2+1 в Алании – район Авсаллар. Площадь апартаментов от 88 до 105 м2. Расстояние до моря 2000 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
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