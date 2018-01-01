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Жилой комплекс Просторные апартаменты в районе Авджылар, Стамбул

Akarca, Турция
от € 269,000
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Жилой комплекс Просторные апартаменты в районе Авджылар, Стамбул
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Авджылар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 129 до 249 квадратных метров. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Просторные апартаменты в районе Авджылар, Стамбул
Akarca, Турция
от € 269,000
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Сдача в: 2024

Рады предложить вам новый инвестиционный проект от крупного застройщика города Алания в самом европейском районе Оба. Комплекс будет состоять из 5 малоэтажных блоков. ЖК начал свое строительство, завершение которого запланировано на ноябрь 2024 года. Внутренняя инфраструктура комплекса насколько обширная, что ей позавидует 5* отель. Расстояние до моря составит не более 1400 метров.

На продажу выставлены квартиры разных планировок:

1+1 от 57-60м2

2+1 от 94-115м2

3+1 от 125м2

4+1 от 162-175м2

В каждой квартире предусмотрено система умный дом, теплый пол и электрические ролл шторы.

Спешите приобрести квартиру Вашей мечты на берегу Средиземного моря
Многоквартирный жилой дом Esenyurt Istanbul Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Проект находится в одном из самых важных европейских районов Стамбула, рядом с объектами и сервисными центрами. Он находится недалеко от двух жизненно важных артерий Стамбула, TEM и E- 5, наиболее важных транспортных узлов в городе на двух континентах. Новый аэропорт Стамбула находится в нескольких минутах ходьбы от проекта, что увеличивает его стоимость недвижимости и инвестиций. Потрясающий вид на озеро Кукукчекмеце, долины, плато и ручьи, окружающие территорию проекта. Адаптируемые предложения рассрочки с готовыми документами, которые соответствуют условиям получения турецкого гражданства.
Жилой квартал Новые квартиры в Оба рядом с городской инфраструктурой
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Новые апартаменты расположены в в одном из центральных районов Аланьи - Оба. Поблизости расположены все социальные объекты, такие как школа, детский парк, прогулочная зона, больницы, пляж, банки и почтовые отделения. Оба очень популярен среди международных и турецких инвесторов, поэтому район стремительно развивается. Данный жилой комплекс состоит из двух блоков и 35 квартир, включая пентхаус 1+1 и 3+1. Под блоком Б располагаются 2 магазина.   В комплексе представлены разнообразные возможности для времяпрепровождения: бассейн, игровая комната, барбекю зона, сауна, парковка, аквапарк, камеры видеонаблюдения, фитнес-центр, детский бассейн.  Основные преимущества комплекса:- Расположен рядом со всеми социальными удобствами - Высококачественные материалы   К продаже представлены апартаменты различных планировок общей площадью  от 63 кв.м. до 160 кв.м.  Условия оплаты:В случае вашей заинтересованности в приобретении данных апартаментов компания "BasicApartment Real Estate" предлагает удобный способ оплаты - при первоначальном подписании контракта вы оплачиваете только 40% от общей стоимости, а на оставшиеся 60% вы получаете рассрочку на 18 месяцев без процентов.  Эту недвижимость в Алании очень рекомендую тем, кто ищет новые возможности для инвестиций в недвижимость в Алании.  
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