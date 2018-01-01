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Жилой комплекс Новый большой проект в хорошей локации - район Багджылар, Стамбул

Akarca, Турция
от € 262,000
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Жилой комплекс Новый большой проект в хорошей локации - район Багджылар, Стамбул
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 102 до 144 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый большой проект в хорошей локации - район Багджылар, Стамбул
Akarca, Турция
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Предлагаются просторные апартаменты c высококачественной отделкой.

Резиденция располагает садами и зонами отдыха, спортивными и детскими площадками, кафе и ресторанами, фитнес-залом, спа-центром с парной, сауной и турецкой баней, крытыми бассейнами для детей и взрослых.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в динамичном районе, рядом с остановками общественного транспорта, всей необходимой инфраструктурой, торговыми центрами, парками, школами и больницами.
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Жилой комплекс, занимающий территорию 3.000 м2, может похвастаться уникальной развитой инфраструктурой, ландшафтом, а так же своим расположением, которые выгодно отличают его от других комплексов. Планировки квартир и апартаментов в жилом комплексе отличатся хорошо продуманным зонированием и функциональностью: просторные помещения активной зоны (гостиная со столовой); функциональная, современная кухня; коридоры минимальной площади; достаточное количество встроенных шкафов; санузлы с продуманной расстановкой сантехники. Место для стиральной машины; большой балкон как дополнительное жизненное пространство.На первых этажах домов ЖК разместятся социальные объекты, которые будут доступны всем жильцам и гостям данного комплекса, а в свободное от учёбы время дети смогут играть на безопасных детских площадках во дворе ЖК. Комплекс будет расположен на большой закрытой территории 3000 м2, будет состоять из одного жилого блока с общей сложностью 72 апартаментов разных планировок от линейных однокомнатных до просторных квартир дуплексов планировки 2+1 и 3+1. В жилом комплексе есть все коммуникации: электричество, генератор, центральное водоснабжение, интернет, а так же развитая инфраструктура: спортзал, бассейн, сауна, хамам, римская парная и многое другое.    Открытый плавательный бассейн с горками Детский бассейн Крытый бассейн с подогревом Тренажерный зал Турецкий хамам Сауна Римская парная Массажная комната Лобби и лаунж-зона Барбекю Детская площадка Детская игровая комната Сад с ландшафтным дизайном Открытая парковка 2 Лифта Спутниковая антенна Генератор электричества Круглосуточное видеонаблюдение Смотритель    В жилом комплексе действует беспроцентная рассрочка до  окончания строительства с первоначальным взносом 30 % от полной стоимости недвижимости. Передача документов ПраваСобственности производится уже на стадии строительства.   Начало строительства: июнь 2022 год Окончание строительства: декабрь 2023 год
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Застройщик: FIBO Property

Проект семейной концепции с современной архитектурой, этот проект предлагает Вам возможность  окунуться в жизнь рядом с природой и Белградским лесом. Строительная компания является крупнейшим застройщиком в Турции.  Проект находится рядом с торговым центром Vadistanbul, самым популярным и люксовым центром города.  Проект расположен в самом центре транспортной доступности, а также в непосредственной близости от Haray, который соединяет шоссе TEM и линии метро. 

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