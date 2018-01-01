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Жилой комплекс Элитный проект недалеко от центра города в районе Багджылар

Akarca, Турция
от € 258,000
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Жилой комплекс Элитный проект недалеко от центра города в районе Багджылар
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район БагджыларВ жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 88 до 179 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Элитный проект недалеко от центра города в районе Багджылар
Akarca, Турция
от € 258,000
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Istanbul Buyukcekmece sea apartments project
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Жилой комплекс в привилегированном месте на дороге между линиями E5 и E80. Площадь проекта близка к наиболее важным инвестиционным проектам в Турции, таким как Стамбульский канал. 360-градусный панорамный вид на Мраморное море для всех апартаментов. Титульный акт готов к отправке и подходит для получения турецкого гражданства.
Жилой комплекс Luxury Mixed Project
Мраморноморский регион, Турция
от € 180,237
95–201 м² 4 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Property Advisor Turkey

 Этот проект:
- Блок отеля
- Школьный колледж
- больничный блок
- Бизнес ( Блок рабочих мест )
- Блок ложи ( Домашний офис )
- Блок сюиты ( Домашний офис )
- VIP-блок ( Квартира )
- Культурный центр Это смешанный проект с торговым центром Open Air.
Жилой квартал Продается квартира рядом с пляжем Клеопатра, в Алании
Tirilar Mahallesi, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Квартира находится всего в нескольких минутах ходьбы от самого известного пляжа Алании, пляжа Клеопатры. Она находится прямо в центре Алании. Вы можете найти все, что вам нужно вокруг вашего здания,  рестораны, кафе, рынки, автобусная остановка, парки, магазины, школы и больница. Эта квартира 3 + 1, действительно большая квартира, 130 м2 на втором этаже. Есть два балкона и одна ванная комната. Это старое здание, поэтому у вас есть шанс приобрести здесь новое, заплатив меньше в ближайшие годы за счет обновления города. В квартире также есть солнечная энергия для нагрева воды. Вы когда-нибудь видели закат на пляже Клеопатры? Если нет, то стоит. Еще не поздно испытать это в своей жизни. Когда вы купите эту квартиру, вы сможете испытывать ее каждый день.
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