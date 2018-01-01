Жилой комплекс Элитный проект недалеко от центра города в районе Багджылар

Tirilar Mahallesi, Турция

Квартира находится всего в нескольких минутах ходьбы от самого известного пляжа Алании, пляжа Клеопатры. Она находится прямо в центре Алании. Вы можете найти все, что вам нужно вокруг вашего здания, рестораны, кафе, рынки, автобусная остановка, парки, магазины, школы и больница. Эта квартира 3 + 1, действительно большая квартира, 130 м2 на втором этаже. Есть два балкона и одна ванная комната. Это старое здание, поэтому у вас есть шанс приобрести здесь новое, заплатив меньше в ближайшие годы за счет обновления города. В квартире также есть солнечная энергия для нагрева воды. Вы когда-нибудь видели закат на пляже Клеопатры? Если нет, то стоит. Еще не поздно испытать это в своей жизни. Когда вы купите эту квартиру, вы сможете испытывать ее каждый день.