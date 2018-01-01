Жилой комплекс Новые квартиры в пешей доступности от метро - район Багджылар, Стамбул

Махмутлар центр, Турция

-Недорогие апартаменты в Алании, расположенные в Махмутларе, в самом центре города, отличаются современным и элегантным дизайном. Квартира по выгодной цене недалеко от пляжа в АланьеЕсли вы ищете квартиру в Алании недалеко от пляжа и центра города, то вы не будете разочарованы. этот жилой комплекс состоит из 9 этажей и разделяет богатые удобства, такие как крытый бассейн для использования только зимой, фитнес-центр для тех, кто хочет быть в форме и во время летних каникул, бассейн, солнечные террасы, парная, бассейн, дети бассейн. Эта недорогая квартира находится всего в 500 метрах от пляжа, в 33 км от международного аэропорта Алании-Газипаша и в 10 км от центра Алании. В нескольких минутах ходьбы есть школы, рынки, банки и рестораны. Эта недвижимость идеально подходит для инвестиций и заработка, а также в качестве дома для отдыха. Апартаменты с 2 спальнями состоят из двух спален, двух ванных комнат, два балкона и кухня открытого плана с гостиной, общей площадью 110 кв.м. Квартиры 1+1 - это кухня открытого плана, спальня, ванная комната и гостиная. В интерьере квартир высший класс отделки и современные элементы: стеклопакеты, встроенные точечные светильники, гранитная столешница на кухне, керамический пол, видеодомофон и душевая кабина в ванной комнате.