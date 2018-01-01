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Жилой комплекс Новые квартиры в пешей доступности от метро - район Багджылар, Стамбул

Akarca, Турция
от € 367,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в пешей доступности от метро - район Багджылар, Стамбул
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 106 до 175 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в пешей доступности от метро - район Багджылар, Стамбул
Akarca, Турция
от € 367,000
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Жилой квартал Выгодная цена квартиры в Алании в отличном месте
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
-Недорогие апартаменты в Алании, расположенные в Махмутларе, в самом центре города, отличаются современным и элегантным дизайном. Квартира по выгодной цене недалеко от пляжа в АланьеЕсли вы ищете квартиру в Алании недалеко от пляжа и центра города, то вы не будете разочарованы.  этот жилой комплекс состоит из 9 этажей и разделяет богатые удобства, такие как крытый бассейн для использования только зимой, фитнес-центр для тех, кто хочет быть в форме и во время летних каникул, бассейн, солнечные террасы, парная, бассейн, дети бассейн. Эта недорогая квартира находится всего в 500 метрах от пляжа, в 33 км от международного аэропорта Алании-Газипаша и в 10 км от центра Алании. В нескольких минутах ходьбы есть школы, рынки, банки и рестораны. Эта недвижимость идеально подходит для инвестиций и заработка, а также в качестве дома для отдыха. Апартаменты с 2 спальнями состоят из двух спален, двух ванных комнат, два балкона и кухня открытого плана с гостиной, общей площадью 110 кв.м. Квартиры 1+1 - это кухня открытого плана, спальня, ванная комната и гостиная.    В интерьере квартир высший класс отделки и современные элементы: стеклопакеты, встроенные точечные светильники, гранитная столешница на кухне, керамический пол, видеодомофон и душевая кабина в ванной комнате.  
Жилой комплекс Проект элитного жилья в районе Демирташ
Seki, Турция
Сдача в: 2023

Рады представить вам строящийся Жилой Комплекс в перспективном районе Демирташ –Алания. Район является относительно новым, природа тут еще не тронута, сохранена в первозданном виде, благодаря чему Демирташ считают тихим и умиротворенным районом. Здесь есть замечательные пляжи, чистая морская вода, хвойные леса и экологически чистая природа.
Жилой Проект будет расположен в 17км. от аэропорта Газипаша и в 22 км. от центра Алании. На продажу выставлены квартиры планировок: 1+1, 2+1, 3+1 и 4+1.
Период строительства данного объекта: 05.2022г.- 08.2023г.
Жилой комплекс Новые апартаменты в Газипаше, Алания
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 42 до 135 м2.Расстояние до моря 800 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
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