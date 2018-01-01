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Жилой комплекс Новый большой проект в хорошей локации района Башакшeхир, Стамбул

Akarca, Турция
от € 470,000
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Жилой комплекс Новый большой проект в хорошей локации района Башакшeхир, Стамбул
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район БашакшeхирВ жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 5+1. Площадь апартаментов от 233 до 370 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый большой проект в хорошей локации района Башакшeхир, Стамбул
Akarca, Турция
от € 470,000
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Застройщик: Well Homes Gayrimenkul

РАССРОЧКА НА 22 МЕСЯЦА

Недвижимость в Турции Мерсин

Дорогие друзья!

Агентство недвижимости “Well Homes Gayrimenkul” с радостью представляет вам новый проект от одного из лучших застройщиков города Мерсин «MARSHALL»!

Новый комплекс класса комфорт в районе Томюк, в 550 метрах от Средиземного моря.

Прекрасная локация для отдыха и постоянного проживания.

Рядом пляж Арпачбахшиш 40 минут до центра города Мерсин ️

Планировки квартир:

1+1 (брутто 70м2/нетто 55м2)

2+1 (брутто 110 м2/нетто 88м2)

3+1 (брутто 140м2/нетто 116м2)

Особенности проекта:

Большая территория (26000м²)

Комплекс состоит из пяти 12-ти этажных блоков

Дизайнерское оформление квартир

Открытая парковка

Бассейн

Аквапарк

Хамам

Сауна

Фитнесс зал

Синема зал

Беседки для барбекю

Открытая детская площадка

Зоны отдыха

Видеонаблюдение 24/7

Ландшафтный дизайн территории

Охрана 24/7

Используется термостойкая пемза

Умная лифтовая система

Внутренний пожарный сигнализатор

Полный генератор

Система природного газа

Внутренние особенности:

Подвесной потолок

Кухонные шкафы

Гардероб

Шкафчики для ванной

Кухонная столешница из гранита

Стальная входная дверь

Стеклопакеты для окон ПВХ

Импортная краска на силиконовой основе

Обшивка стен входного коридора

Сантехника 1-го класса

Душевая кабина 1-го класса

Шпунтованный паркет 10 мм

Стеклянные балконные перила

В шаговой доступности сетевые магазины, кафе, пекарни- кондитерской, аптеки, автобусные остановки, автозаправочная станция, государственная больница, базар ️До пляжа 550 метров

Стоимость:

1+1 от 54.000€

2+1 от 78.000€

3+1 от 99.000€

Срок сдачи: Июнь 2024г.

Специальное предложение для клиентов Well Homes Gayrimenkul:

• Цена от застройщика

• Рассрочка 0% на 22 месяца

• Первый взнос 50%

• Сопровождение сделки

• Постпродажный сервис

Успейте забронировать свою квартиру, пока есть в наличие.

По вопросам недвижимости пишите и звоните: Анастасия
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Почему это свойство؟ Он находится в жизненно важном и центральном районе в центре оживленной коммерческой и экономической деятельности города. Проект находится в районе со сложной инфраструктурой вдоль дороги Bassin Express. Он находится рядом с жизненно важной транспортной сетью, которая соединяет его со всеми районами города. Это инвестиционная возможность в районе Гунешли с высокой прибылью и гарантией аренды. Титулы готовы к отправке, подходят для условий получения турецкого гражданства.
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