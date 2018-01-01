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Жилой комплекс Престижные апартаменты в удобной локации Стамбула - район Бакыркёй

Akarca, Турция
от € 489,000
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Жилой комплекс Престижные апартаменты в удобной локации Стамбула - район Бакыркёй
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бакыркёй. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 85 до 322 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Престижные апартаменты в удобной локации Стамбула - район Бакыркёй
Akarca, Турция
от € 489,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Роскошный Жилой Комплекс в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2024

Предлагаем вашему вниманию современный Жилой Комплекс для роскошной жизни в г. Алания, в прекрасном районе Авсаллар - жемчужине Средиземного моря. Комплекс будет построен на участке площадью 19 212 м2 и будет состоять из 6-ти девятиэтажных блоков. Всего будет 378 квартир, 222 квартиры с 1-ой спальней, 88 квартир с 2-мя спальнями, 42 квартиры пентхауса, и 26 квартир дуплексов с садом площадью от 51 м2 до 100 м2.

Комплекс расположен между великолепными горами Торос и всемирно известным пляжем Инжекум. Это идеальное место для инвестиций в ваше будущее. Авсаллар находится недалеко от двух международных аэропортов и имеет легкий доступ к международным поездкам. Расстояние до международного аэропорта Анталии составляет 103 км, а до международного аэропорта Алании Газипаша 64 км. Всего в 700 м от ЖК находится оживленная набережная Авсаллар, на которой расположены все необходимые магазины, банки, аптеки, медицинские клиники и многое другое. В данном проекте каждая деталь была спроектирована и спланирована с учетом потребностей, комфорта и удовольствия жителей ЖК, вплоть до мельчайших деталей.
Жилой комплекс Bahcesehir Artea Villas
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: EOS Turkey Property

Проект сельской виллы в районе Бахчезехир, который имеет действительно хорошую будущую ценность. Легкий доступ к торговым центрам, берегу озера, аэропорту Стамбула, промышленным зонам, новому Стамбульскому каналу и другим развивающимся районам.
Жилой комплекс Новый проект недалеко от знаменитого пляжа Инджекум - район Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 48 до 177 квадратных метров. Расстояние до моря 800 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
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