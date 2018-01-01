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Жилой комплекс Просторные квартиры в спальном районе Башакшехир - Стамбул

Akarca, Турция
от € 426,570
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Жилой комплекс Просторные квартиры в спальном районе Башакшехир - Стамбул
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 124 до 220 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Просторные квартиры в спальном районе Башакшехир - Стамбул
Akarca, Турция
от € 426,570
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Жилой квартал Новый эко комплекс в районе Каргыджак
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Это уникальный экологически чистый проект на продажу в Алании, расположенный в непревзойденном месте, с комфортным проживанием. Эти экологически чистые апартаменты в Аланье, расположенные в уникальном месте в Каргыджаке, находятся всего в нескольких минутах ходьбы от избранных пляжных кафе. Торговый центр находится всего в 300 метрах, а аэропорт Гайпаша-Аланья - всего в 25 км. - Уникальная экологически чистая квартира в Алании. - Низкое энергопотребление. - Красиво устроился на склоне горы. Панели солнечной энергии, технология «умный дом» и экологичные материалы — вот некоторые из особенностей экологически чистой квартиры в Алании. Ежегодная плата за этот современный жилой комплекс низкая, потому что электричество в местах общего пользования будет производиться с помощью панелей солнечной энергии. солнечные панели производят бесплатную горячую воду для вас. Экологически чистая квартира в Алании имеет такие удобства, как бассейн, боулинг, бильярд, настольный теннис… Экологически чистый проект квартиры в Аланье построен по концепции курортного отеля с богатыми возможностями, поэтому его очень легко арендовать на короткий или длительный срок. С 5 блоками и 100 роскошными, экологически чистыми апартаментами в Алании с удобствами, такими как детская игровая площадка, площадка для барбекю, чтобы наслаждаться счастливой жизнью. Сауна и парная Турецкая баня и массаж Настольный теннис и аэрохоккей Детская площадка Витаминное кафе Баскетбольная площадка Футбольное поле Playstation room Камеры видеонаблюдения Парковка Бесплатный беспроводной интернет Закрытый и открытый бассейны      
Жилой квартал Современный комплекс в развитом районе Алании, Авсаллар
Авсаллар, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Представляем вашему вниманию новый проект гармонично вписанный в окружающую среду района Авсаллар. Проект будет располагаться на большой закрытой территории общей площадью 1743 м2, и состоять из одного восьмиэтажного жилого блока и 35 апартаментов различных планировок: 1+1, 2+1 и 3+1.  Проект подарит будущим жителям совершенно новое представление о возможностях жилого пространства. Современная архитектура комплекса и планировки квартир были продуманы до мелочей, чтобы создать максимально комфортные условия для будущих жильцов. На территории комплекса  предусмотрены все виды развлекательного досуга для семей с детьми и молодежи, поэтому в любое время года вы сможете вести активную и насыщенную жизнь.  Так же важный аспект комфортного проживания связан с наличием учреждений дошкольного и школьного образования. Рядом с жилым комплексом есть школы, детские сады, а в пешей доступности находятся поликлиники, аптеки и супермаркеты — все, что необходимо для комфортной жизни. Недалеко от жилого комплекса расположен живописный парк, где вы можете полюбоваться на пейзажи которые так приятны после насыщенного рабочего дня. Варианты для семейного досуга пестрят своим разнообразием — и понравятся даже самым искушенным жителям Авсаллара.  Всего в одном километре от жилого комплекса находятся лесопарковая зона и городской пляж на реке Клязьма, где жители смогут прогуливаться по живописной набережной в любое удобное время. Естественный зеленый ландшафт, обрамляющий берега реки, создаёт полное ощущение отдыха на первозданной природе. Всего в двух километрах от жилого комплекса находится пляж, где жители смогут прогуливаться по живописной набережной в любое удобное время, а расстояние до самого известного пляжа Алании, Клеопатра, составляет 22 км.  30 квартир 1+1 48 м2 3 квартиры 2+1 94 м2 2 квартиры 3+1 109 м2   Открытый бассейн Детский бассейн Сауна Фитнес центр Камелия Игровая площадка на открытом воздухе Генератор Лобби Wi-Fi в зоне отдыха Камера наблюдения Открытая парковка   Начало строительства комплекса: октябрь 2022 год. Окончание строительства комплекса: сентябрь 2023 год. 
Жилой комплекс Новые квартиры с удобной планировкой в районе Авсаллар, Алания
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Алании – район Авсаллар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 72 до 126 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
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