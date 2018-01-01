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Жилой комплекс Новый проект в хорошей локации района Багджылар - Стамбул

Akarca, Турция
от € 223,500
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Жилой комплекс Новый проект в хорошей локации района Багджылар - Стамбул
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 75 до 100 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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дуплекс на крыше и обычные квартиры от 1+1 до 4,5+1.В рамках проекта в некоторых
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НЕДВИЖИМОСТЬ ТУРЦИЯ / МЕРСИН

Продаётся квартира

Количество комнат: 2+1

Площадь: 94,5 м2 брутто / 68,5 м2 нетто

Адрес: район Мезитли, Акдениз

Этаж: А блок - 14 этажей / В блок - 11 этажей

Окончание строительства в июнь 2023 года.

На этаже 4 квартиры

Закрытая территория

Бассейн

Охрана 24/7

Видеонаблюдение

Детская площадка

Зона для барбекю

Беседки для отдыха

Баскетбольная площадка

Лифт

Генератор

Газифицирован

Автопаркинг

Море 800 м

Стоимость: От 104 000 евро

Первоначальный взнос - 50%

Рассрочка на 10 месяцев.

Цены необходимо уточнять у специалистов

По вопросам недвижимости пишите и звоните: Анастасия

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