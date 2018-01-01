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Жилой комплекс Квартиры в инвестиционном районе Basin Express - Бахчелиэвлер, Стамбул

Akarca, Турция
от € 277,000
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Жилой комплекс Квартиры в инвестиционном районе Basin Express - Бахчелиэвлер, Стамбул
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бахчелиэвлер.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1. Площадь апартаментов от 78 до 116 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Квартиры в инвестиционном районе Basin Express - Бахчелиэвлер, Стамбул
Akarca, Турция
от € 277,000
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются светлые апартаменты с живописным видом на лес.

Некоторые квартиры имеют собственные сады.

Резиденция располагает открытым бассейном и солнечной террасой, парковкой, охраной, спортивными площадками, фитнес-залом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с школами, университетами, больницами, центром района и новым аэропортом.
Жилой комплекс Новые квартиры в одном из самых оживленных районов Стамбула
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 122 до 156 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Жилой комплекс Квартира с мебелью и техникой под ВНЖ
Ciplakli, Турция

г.Аланья

Район Джикджилли (открытый для получения ВНЖ)

Квартира 1+1

• Площадь: 65 м2

• 2 этаж / 9 этажное здание / возраст здания 8 лет

• Квартира полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой

• Кондиционеры в каждой комнате

• Гостинная с кухней – 26 м2

• Спальня – 14 м2

• Сан.узел 6 м2 - 1

• Балкон 15 м2 – 1

• Расстояние от моря – 1000 м.

• Восточная сторона

• Открытый бассейн с горками, Закрытый бассейн, Фитнес, Боуллинг, Детская площадка, Барбекю зона, Сад

• Инфраструктура: Комплекс расположен в самом престижном районе в центре Аланьи, в шаговой доступности Больница, Метро, ТЦ Аланиум, кафе, кофейни, рестораны, бары, остановки общественного транспорта и пляж.

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