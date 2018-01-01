Жилой комплекс Строящиеся апартаменты в уютном районе Башакшехир, Стамбул

Каргыджак, Турция

Квартира на продажу в Gold City расположена в Каргыджаке, откуда открывается потрясающий вид на море и горы. Комплекс расположен на холме между горой Торос и Средиземным морем. Поскольку он находится на холме, перед ним не будет никакого проекта, который загораживал бы вам обзор. Проект построен на площади более 211000 м2 и состоит из большой общей зоны, бассейнов, аквапарков, вилл, апартаментов и главного здания. поскольку это 5-звездочный отель и проект резиденции, он предлагает роскошную жизнь с консьержем, ресторанами и спа-салонами. В 8 ресторанах a la carte подают блюда турецкой, французской, китайской и других кухонь. На первом этаже находится огромный спа-центр, в котором можно заказать массаж, турецкую баню и многие другие процедуры. Есть много бассейнов для владельцев, однако для тех, кто хотел бы насладиться золотым пляжем Средиземноморья, пляжный клуб Gold city обслуживает их бесплатно. здесь вы можете получить бесплатный шезлонг и парасейлинг Короче говоря, это пятизвездочный отель, апартаменты и проект виллы со своим сервисом, удобствами и качеством. - Удобства 5-звездочного отеля, включая бассейн, конференц-зал, тренажерный зал, канатный парк, рестораны -Легкая аренда для определенного годового дохода -Бесплатный трансфер, бесплатные шезлонги и зонтик -Цена со скидкой