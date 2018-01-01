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Жилой комплекс Строящиеся апартаменты в уютном районе Башакшехир, Стамбул

Akarca, Турция
от € 376,000
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Жилой комплекс Строящиеся апартаменты в уютном районе Башакшехир, Стамбул
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 65 до 195 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Строящиеся апартаменты в уютном районе Башакшехир, Стамбул
Akarca, Турция
от € 376,000
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Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте в центре Алании
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Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 50 до 190 квадратных метров. Расстояние до моря 900 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в уникальном Голд Сити
Каргыджак, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Квартира на продажу в Gold City расположена в Каргыджаке, откуда открывается потрясающий вид на море и горы. Комплекс расположен на холме между горой Торос и Средиземным морем. Поскольку он находится на холме, перед ним не будет никакого проекта, который загораживал бы вам обзор.   Проект построен на площади более 211000 м2 и состоит из большой общей зоны, бассейнов, аквапарков, вилл, апартаментов и главного здания. поскольку это 5-звездочный отель и проект резиденции, он предлагает роскошную жизнь с консьержем, ресторанами и спа-салонами. В 8 ресторанах a la carte подают блюда турецкой, французской, китайской и других кухонь. На первом этаже находится огромный спа-центр, в котором можно заказать массаж, турецкую баню и многие другие процедуры. Есть много бассейнов для владельцев, однако для тех, кто хотел бы насладиться золотым пляжем Средиземноморья, пляжный клуб Gold city обслуживает их бесплатно. здесь вы можете получить бесплатный шезлонг и парасейлинг Короче говоря, это пятизвездочный отель, апартаменты и проект виллы со своим сервисом, удобствами и качеством.   - Удобства 5-звездочного отеля, включая бассейн, конференц-зал, тренажерный зал, канатный парк, рестораны -Легкая аренда для определенного годового дохода -Бесплатный трансфер, бесплатные шезлонги и зонтик -Цена со скидкой
Жилой комплекс Комплекс на завершающей стадии строительства Алания - Кестель
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Кестеле. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 62 до 170 квадратных метров. Расстояние до моря 50 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается, здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими, оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи. Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет. В соседнем районе Махмутлар, на востоке, и в центре Аланьи, на западе, есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто. 
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