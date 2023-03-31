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Жилой комплекс Проект роскошной резиденции - район Багджылар, Стамбул

Akarca, Турция
от € 231,300
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Жилой комплекс Проект роскошной резиденции - район Багджылар, Стамбул
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 67 до 241 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Проект роскошной резиденции - район Багджылар, Стамбул
Akarca, Турция
от € 231,300
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Застройщик: Premium Real Estate NSM

ЦЕНЫ ШОК!!! НОВЫЙ ПРОЕКТ
1+1 от 50 000 евро – 65 м2
2+1 от 74 000 евро – 100 м2
5% СКИДКА НА полную ПРЕДОПЛАТУ
ОПЛАТА 40% + 12 мес. В РАССРОЧКУ
ДАТА НАЧАЛА: 31.03.2023 ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ: 31.05.2024
1 блок 10 этажей
Находится в Kocahasanlıdadır, ЗАПАДНЕЕ ЭРДЕМЛИ
НАРУЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
1. ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН
2. ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА
3. ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
5. КАМЕЛИИ
6. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАРБЕКЮ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
1. ХАММАМ
2. САУНА
3. ФИТНЕС
4. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Жилой комплекс Современный комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2024

Современный комплекс будет расположен в благоприятном районе, в центре города и в 450 метрах от одного из лучших пляжей южной Турции – пляжа Клеопатры. Великолепно оборудованный жилой проект в одном из самых привлекательных районов Алании; он также представляет собой уникальную инвестиционную возможность.

Комплекс будет представлен двумя 5-этажными жилыми блоками на 42 квартиры различной планировки. Первые этажи предназначены для социальной зоны и коммерческих помещений, поэтому жилые этажи начинаются с уровня 2-го (российского) этажа. Комплекс расположен на территории 2746 м2  с богатой внутренней инфраструктурой.

Комплекс расположен рядом с окружной дорогой, что позволяет быстро добираться до любого района города. Кроме того, рядом с домом находятся все необходимые и важные объекты социальной сферы: магазины, школы, аптеки, больницы, автовокзал, бассейн и стадион, детские площадки, рестораны и т.п.

Окончание строительства: 30.06.2024 года.

Инфраструктура:

• Генератор
• Фитнес-зал
• Сауна/джакузи/парная
• Открытый бассейн с аква-горкой
• Детская площадка/ детская комната
• Бар у бассейна
• Зона отдыха с беседкой
• 24/7 охрана и видеонаблюдение
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Алании - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1 Площадь апартаментов от 55 до 110 квадратных метра. Расстояние до моря 850 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
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