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Жилой комплекс Комплекс семейной концепции на стадии строительства в Бахчелиэвлер, Стамбул

Akarca, Турция
от € 598,000
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Жилой комплекс Комплекс семейной концепции на стадии строительства в Бахчелиэвлер, Стамбул
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бахчелиэвлер. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 115 до 307 м2.  Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Комплекс семейной концепции на стадии строительства в Бахчелиэвлер, Стамбул
Akarca, Турция
от € 598,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс ЖК в самом сердце современной части Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: FOA INVEST

Этот объект расположен в районе Башакшехир европейской части Стамбула — в самом сердце новой современной части города. Он находится недалеко от пересечения автомагистралей О-7 и Е-80 и имеет удобный выезд на каждую из них. В пешей доступности от объекта располагается станция метро. 

Жилой комплекс находится рядом с олимпийским стадионом Ататюрка. Недалеко расположена одна из крупнейших стамбульских больниц. Район активно развивается. Рядом много учебных заведений, магазинов и торговых центров, кафе, ресторанов, развлечений. Неподалеку также расположен Ботанический парк, куда легко отправиться на прогулку пешком.

Объект занимает 39 тысяч квадратных метров. Значительная часть из них отведена под зеленые насаждения. Корпуса проекта специально расположены на значительном расстоянии друг от друга, чтобы сделать двор более зеленым.

Всего на объекте предлагается 453 квартиры. Для покупки также доступны 47 коммерческих помещений на первых этажах зданий. Доступно большое разнообразие планировок: от 1+1 до 4+1. На нижних этажах предлагаются апартаменты с собственными садами. В квартирах на верхних этажах есть большие балконы. 

На объекте есть крытый бассейн, которым можно пользоваться круглый год. Жителям также доступны сауна и хаммам, спортивный зал, открытые спортивные площадки. Возле искусственного водоема на территории расположено кафе, где особенно приятно отдыхать в хорошую погоду. Для маленьких жителей есть большая детская площадка с игровым оборудованием для разных возрастов.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты рядом с историческим проливом Босфор
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейкоз. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 171 до 276 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Жилой комплекс Выгодный инвестиционный жилой проект
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023

Полным ходом идет строительство нового жилого комплекса в районе Алании, Авсаллар. Комплекс расположен в окружении соснового леса, все квартиры имеют панорамный вид на лес, море и горы. На территории имеются открытые бассейны, крытые бассейны, СПА, сауны, хамам, фитнес, открытая, закрытая парковка, детские площадки, великолепные зоны отдыха. Благодаря большим бассейнам и богатому ландшафту вы почувствуете, что находитесь в отпуске, не выходя из дома. Проект находится самом сердце района Авсаллар, популярном центре отдыха и жизни, а также быстрорастущем инвестиционном районе, удобное расположение предоставляет возможность легко и доступно добраться в любой уголок города.
Проект находится в 1,5 км от моря, но за счет предусмотренного бесплатного трансфера до моря путь займет всего 5 минут. Комплекс состоит из 4 блоков, на продажу представлены квартиры планировок: 1+1, 3+1 и 4+1.

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