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Жилой комплекс Инвестиционный проект с максимальной рассрочкой - район Башакшехир, Стамбул

Akarca, Турция
от € 417,354
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Жилой комплекс Инвестиционный проект с максимальной рассрочкой - район Башакшехир, Стамбул
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 145 до 260 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Инвестиционный проект с максимальной рассрочкой - район Башакшехир, Стамбул
Akarca, Турция
от € 417,354
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Другие комплексы
Жилой комплекс Строящийся комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 50 до 160 квадратных метров. Расстояние до моря 1300 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Жилой комплекс Апартаменты с рассрочкой в центральном районе города - Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 50 до 155 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür. 
Жилой квартал Квартиры с Видом на Море с Богатыми Удобствами в Алании, Джикджилли
Ciplakli, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Просторные полностью мебелированные апартаменты планировки 2+1 с общей площадью 120 м2., с двумя спальнями, санузлами и балконами расположена на 3 этаже шикарного комплекса, в районе Джикджилли, с видом на море и горы. Комплекс имеет собственную развитую инфраструктуру, состоит из пяти 10 этажных блоков, всего в 600 м. от моря и 4 км. от центра, Алании, с собственной благоутроенной территорией и всем самым необходимым для комфортного проживания. В шаговой доступности от комплекса школы, университеты, магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, больница и остановки общественного транспорта. Благоустроенная территория с садомОткрытый бассейн с водными горкамиБар у бассейнаДетский бассейнЛифтыРесторан Крытый бассейн с подогревом  Фитнес-центр Сауна, турецкая баняБильярдНастольный теннисДетская площадкаЗона для барбекю Беспроводной интернет  Спутниковая антеннаЭлектрогенераторКруглосуточная охранаАвтопарковка
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