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Жилой комплекс Роскошные апартаменты в финансовой столице Стамбула - район Аташехир

Akarca, Турция
от € 487,670
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Жилой комплекс Роскошные апартаменты в финансовой столице Стамбула - район Аташехир
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Аташехир. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 85,35 до 250 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Роскошные апартаменты в финансовой столице Стамбула - район Аташехир
Akarca, Турция
от € 487,670
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Данный объект недвижимости расположен в самом престижном районе Алании - Оба. В настоящее время проводятся заключительные работы по завершению строительства данного комплекса. Срок сдачи в эксплуатацию рассчитан на август 2021 года. Комплекс будет состоять из 3 блоков на 44 квартиры. В нескольких минутах ходьбы расположены основные социальные объекты инфраструктуры. В 1 км от комплекса расстилается великолепная набережная с одним из самых удивительных песчаных пляжей Аланийского побережья. В пешей доступности находятся рестораны, аптека, продуктовые гипермаркеты, частная международная школа. Апартаменты расположены в закрытом жилом комплексе с богатыми социальными удобствами: зоны отдыха, крытый и открытый бассейны, детская площадка, джакузи, турецкая баня, кинотеатр, финская сауна, фитнес зал, парная, бильярд и многое другое. Также для комфорта и безопасности в комплексе предусмотрены видеодомофон, система камер наблюдения и электрогенератор в случае перебоев электричества. К продаже представлены различные типы планировок квартир и пентхаусов с 1, 2, 3 или 4 спальнями и площадью от 45 м2 до 229 м2. Все апартаменты спроектированы с видом на апельсиновые сады и Торосские горы.    Недвижимость по доступной цене в самом престижном районе АланииСовершенно новый комплекс в шаговой доступности от городской инфраструктуры.Классический индивидуальный дизайн интерьера и экстерьера.    В случае выбора вами данного комплекса наша компания предлагает приятные бонусы - скидку в размере 3-5% и возможность приобрести недвижимость в рассрочку! Также, по завершении строительства, мы будем рады предложить вам услуги по разработке дизайна интерьера вашей будущей квартиры, так что вам останется только распаковать чемоданы и наслаждаться новой жизнью. 
Резиденция Апартаменты премиум класса в центре Стамбула
Ускюдар, Турция
Застройщик: FOA INVEST

Многофункциональный элитный жилой комплекс, расположенный в одном из самых престижных районов азиатской стороны Стамбула в микрорайоне Чамлыджа района Ускюдар.

У жителей этого объекта будет прямой доступ к эксклюзивным международным люксовым брендам и ресторанам, которые предлагают изысканные блюда мировой кухни. 

Владельцы квартир также смогут воспользоваться центром развлечений и отдыха. К услугам посетителей кинотеатр, выступления для детей и взрослых, а также подводный зоопарк. 

Проект привлекает внимание благодаря развитой инфраструктуре. Огромное множество торговых центров, медицинских и образовательных учреждений, а также транспортных узлов, которые позволяют быстро и легко добираться до европейской стороны  Стамбула. 

Проект представляет собой 46-этажное здание, первые 11 этажей заняты 5* отелем, а на остальных - разместились 197 квартир (планировки 1 + 1 до 3 + 1, площадь от 78 до 213 кв.метра), и 123 пентхауса.

Внутренняя инфраструктура: открытый бассейн, детский бассейн, панорамный бассейн на крыше, фитнес-центр, лобби и холл, ресепшн и консьерж, детский клуб, клубный лаунж с игровыми зонами , конференц-залы, складские помещения для каждой единицы недвижимости, видеонаблюдение 24/7, круглосуточная охрана, семейный развлекательный центр, кинотеатр, рестораны/кафе , океанариум и бальный зал, оздоровительный клуб/СПА
Жилой комплекс Роскошные Виллы в районе Джикджилли
Анталья, Турция

Новый проект VİP вилл в районе Джикджилли г. Алания. Благодаря удачному расположению на возвышенности со всех этажей вы можете насладится великолепными панорамными видами на Аланию и прекрасное Средиземное море. При этом вся городская инфраструктура расположена в пешей доступности.

Планировки вилл: 5+1 площадью 534м2. и 6+1 площадью 476м2. - 535м2.

Виллы сдаются с оборудованными сантехникой ванными комнатами, встроенными кухонными шкафами, установленной системой подогрева полов и системой “Умный дом”. У каждой виллы есть собственный бассейн, сауна и парковка. В доме есть лифт, электрогенератор, лифт, джакузи, камин. Подведена система спутникового ТВ и интернет.

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