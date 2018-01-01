Жилой комплекс Роскошные апартаменты в финансовой столице Стамбула - район Аташехир

Ускюдар, Турция

Многофункциональный элитный жилой комплекс, расположенный в одном из самых престижных районов азиатской стороны Стамбула в микрорайоне Чамлыджа района Ускюдар.

У жителей этого объекта будет прямой доступ к эксклюзивным международным люксовым брендам и ресторанам, которые предлагают изысканные блюда мировой кухни.

Владельцы квартир также смогут воспользоваться центром развлечений и отдыха. К услугам посетителей кинотеатр, выступления для детей и взрослых, а также подводный зоопарк.

Проект привлекает внимание благодаря развитой инфраструктуре. Огромное множество торговых центров, медицинских и образовательных учреждений, а также транспортных узлов, которые позволяют быстро и легко добираться до европейской стороны Стамбула.

Проект представляет собой 46-этажное здание, первые 11 этажей заняты 5* отелем, а на остальных - разместились 197 квартир (планировки 1 + 1 до 3 + 1, площадь от 78 до 213 кв.метра), и 123 пентхауса.

Внутренняя инфраструктура: открытый бассейн, детский бассейн, панорамный бассейн на крыше, фитнес-центр, лобби и холл, ресепшн и консьерж, детский клуб, клубный лаунж с игровыми зонами , конференц-залы, складские помещения для каждой единицы недвижимости, видеонаблюдение 24/7, круглосуточная охрана, семейный развлекательный центр, кинотеатр, рестораны/кафе , океанариум и бальный зал, оздоровительный клуб/СПА