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Жилой комплекс Новый ЖК недалеко от шоссе TEM и нового аэропорта Стамбула

Akarca, Турция
от € 180,000
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Жилой комплекс Новый ЖК недалеко от шоссе TEM и нового аэропорта Стамбула
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 70 до 284 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый ЖК недалеко от шоссе TEM и нового аэропорта Стамбула
Akarca, Турция
от € 180,000
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< p > Европейская сторона - Бейликдузу < / p >< p > Этот проект расположен на одной из самых важных автомагистралей в Стамбуле вообще ( E 5 и в то же время рядом с автобусом метро ). Проект построен на площади 36 581 м2 с 2 блоками и 565 единицами. Что отличает проект, так это то, что он имеет вид на море, озеро и город, так как рядом с проектом нет зданий. < / p >< p > Проект готов к переезду, правоустанавливающий документ готов и подходит для гражданства. < / p >< p > Цена по прейскуранту для одной спальни начинается с 240 000 $. < / p >
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