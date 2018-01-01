Жилой комплекс Новый ЖК недалеко от шоссе TEM и нового аэропорта Стамбула

Maslak Mahallesi, Турция

Сдача в: 2021

< p > Европейская сторона - Бейликдузу < / p >< p > Этот проект расположен на одной из самых важных автомагистралей в Стамбуле вообще ( E 5 и в то же время рядом с автобусом метро ). Проект построен на площади 36 581 м2 с 2 блоками и 565 единицами. Что отличает проект, так это то, что он имеет вид на море, озеро и город, так как рядом с проектом нет зданий. < / p >< p > Проект готов к переезду, правоустанавливающий документ готов и подходит для гражданства. < / p >< p > Цена по прейскуранту для одной спальни начинается с 240 000 $. < / p >