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Жилой комплекс Проект с богатой инфраструктурой в районе Башакшехир, Стамбул

Akarca, Турция
от € 454,000
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Жилой комплекс Проект с богатой инфраструктурой в районе Башакшехир, Стамбул
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир.В жилом комплексе представлены планировки 4+1. Площадь апартаментов от 194 до 253 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Проект с богатой инфраструктурой в районе Башакшехир, Стамбул
Akarca, Турция
от € 454,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты с шикарным видом на Босфор
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бешикташ. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1. Площадь апартаментов от 140 до 556 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Жилой квартал Апартаменты класса люкс рядом с пляжем недалеко от центра Алании, Оба
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
На продажу предлагаются апартаменты в комплексе рядом с пляжем на берегу Средиземного моря и рядом с центром города Алания, Оба. Апартаменты расположены в 5-ти этажном доме на первой береговой линии. Расстояние до пляжа не более 50 метров. Удаленность от центра города Алания не превышает 200 метров. Рядом с комплексом в пешей доступности расположены магазины, сельскохозяйственный базар два раза в неделю, рестораны, парки с тренажерами, футбольное поле, прекрасная набережная вдоль всего побережья с велодорожками и крупные торговые центры, такие как Metro, Alanyum, раз в неделю сельскохозяйственный базар. Так же рядом остановки общественного транспорта - в течение 10 минут вы окажетесь в самом центре города. Гостевой холл со стойкой ресепшнОткрытый бассейнФитнес залЛоббиБарКомната отдыхаТурецкий хамамФинская саунаДушевые комнатыЗона отдыха и барбекюСпутниковое телевидениеГенераторЛифтКонсьержПарковка - 1+1 В апартаментах планировки 1+1 имеются две комнаты: просторная кухня американского типа, совмещенная с залом, одна спальня и ванная комната. Ванная комната укомплектована современной душевой кабиной и нагревателем воды. - 2+1 Апартаменты планировки 2+1 имеют две просторные спальни, кухню американского типа и зону отдыха, два туалета и душевую комнату. С балконов открывается завораживающий вид на Средиземное море и Торосские горы. - 2+1 (дуплекс), 4+1 (дуплекс)  Апартаменты (дуплексы) представлены в двухуровневой планировке. Все апартаменты укомплектованы необходимой бытовой техникой - стиральная машина, посудомоечная машина, холодильник, варочная панель, вытяжка, духовой шкаф и кондиционеры. Вам останется только отпраздновать новоселье! Днем вы можете посвятить время купанию в море и получить золотистый загар, а вечером у вас есть прекрасная возможность окунуться в ритм жизни города.
Жилой комплекс Проект на завершающей стадии строительства в районе - Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 56 до 315 квадратных метров. Расстояние до моря 850 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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