Жилой комплекс Проект с богатой инфраструктурой в районе Башакшехир, Стамбул

Каракокали, Турция

На продажу предлагаются апартаменты в комплексе рядом с пляжем на берегу Средиземного моря и рядом с центром города Алания, Оба. Апартаменты расположены в 5-ти этажном доме на первой береговой линии. Расстояние до пляжа не более 50 метров. Удаленность от центра города Алания не превышает 200 метров. Рядом с комплексом в пешей доступности расположены магазины, сельскохозяйственный базар два раза в неделю, рестораны, парки с тренажерами, футбольное поле, прекрасная набережная вдоль всего побережья с велодорожками и крупные торговые центры, такие как Metro, Alanyum, раз в неделю сельскохозяйственный базар. Так же рядом остановки общественного транспорта - в течение 10 минут вы окажетесь в самом центре города. Гостевой холл со стойкой ресепшнОткрытый бассейнФитнес залЛоббиБарКомната отдыхаТурецкий хамамФинская саунаДушевые комнатыЗона отдыха и барбекюСпутниковое телевидениеГенераторЛифтКонсьержПарковка - 1+1 В апартаментах планировки 1+1 имеются две комнаты: просторная кухня американского типа, совмещенная с залом, одна спальня и ванная комната. Ванная комната укомплектована современной душевой кабиной и нагревателем воды. - 2+1 Апартаменты планировки 2+1 имеют две просторные спальни, кухню американского типа и зону отдыха, два туалета и душевую комнату. С балконов открывается завораживающий вид на Средиземное море и Торосские горы. - 2+1 (дуплекс), 4+1 (дуплекс) Апартаменты (дуплексы) представлены в двухуровневой планировке. Все апартаменты укомплектованы необходимой бытовой техникой - стиральная машина, посудомоечная машина, холодильник, варочная панель, вытяжка, духовой шкаф и кондиционеры. Вам останется только отпраздновать новоселье! Днем вы можете посвятить время купанию в море и получить золотистый загар, а вечером у вас есть прекрасная возможность окунуться в ритм жизни города.