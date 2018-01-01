Жилой комплекс ЖК на завершающей стадии строительства возле социальных объектов района Башакшехир

Каракокали, Турция

Шикарная двухкомнатная квартира в новом комплексе Crystal Nova в районе Оба, Алания.Оба – престижный район Алании в 3х км от центра города и его исторической части с малоэтажными комплексами и широкими улицами. Местный аэропорт Газипаша в 45 км от комплекса. В пешей доступности расположены сетевые продуктовые магазины, гипермаркет Метро, кафе и рестораны, а так же новая городская больница. Комплекс состоит из 4х пятиэтажных блоков с большим бассейном с горкой по центру. В комплексе вы сможете поиграть в теннис, есть детская площадка, место для мангала, мини маркет. Вы сможете наслаждаться отдыхом, не выходя их комплекса, к вашим услугам сауна, турецкая баня (хамам), тренажерный зал. Комплекс находится под круглосуточной охраной. Квартира продается площадью 63 м2 с одной спальней, гостинной совмещенной с кухней, ванной комнатой и большим балконом с видом на бассейн и теннисный корт. Полностью укомплектованная мебелью и техникой – заезжай и живи. Комплекс подойдет тем, кто любит тишину и комфорт. Инфраструктура:большой открытый бассейнсаунахамамтренажерный залзона для барбекюдетская площадкатеннисный кортминимаркетконсьержохрана 7/24