Жилой комплекс Новый проект с прекрасным видом на озеро в районе Авджылар

Махмутлар центр, Турция

От центра города всего в 7 км и 22 км до местного аэропорта Газипаша. Комплекс Konak Seaside Tower расположен на территории в 6500 м2 и состоит из 1го блока в 11 этажей. Из апартаментов открывается замечательный вид на море и горы. Всю территорию комплекса украшает сад и декоративные деревья. большой и детский бассейны с баром детская площадка беседка с местом для барбекю. СПА салон с крытым бассейном турецкой баней (хамам) паровой комнатой сауной комнатами для массажа комнатой отдыха кабинками для переодевания и санузлами. фитнес зал пилатес йога бильярд настольный теннис детская комната. На территории предусмотрена крытая парковка для автомобилей и торговый центр. антибактериальный фасад шумо и водоизоляция просторный и современный лифт система противопожарной сигнализации центральная спутниковая система охрана и камеры слежения. - стальные двери; - домофон с видеосистемой; - подвесные потолки; - точечное скрытое освещение; - кондиционеры во всех комнатах; - алюминиевые окна и двери с двойным стеклом; - шумоизоляция; - дизайнерские кухни и ванные комнаты; - моющаяся краска на стенах; - полы из гранита первого класса. 1+1, 2+1 и пентхаусы 3+1, 4+1, 5+1. Данный комплекс на первой береговой линии средиземного моря идеально подходит для отдыха на море, постоянного проживания и для краткосрочной аренды. Пляжы на побережье помечаны голубыми флагами, что означает чистоту воды и безопасность экосистемы. большой и детский бассейныбар у бассейнакрытый бассейнСПА салонСаунаФитнес залБильярдНастольный теннисдетская площадкадетская комнатабеседка с местом для барбекюкрытая парковкаторговый центрсигнализациякамера слеженияохрана