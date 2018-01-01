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Жилой комплекс Новый проект с прекрасным видом на озеро в районе Авджылар

Akarca, Турция
от € 270,000
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Жилой комплекс Новый проект с прекрасным видом на озеро в районе Авджылар
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Авджылар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 107 до 150 квадратных метров. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новый проект с прекрасным видом на озеро в районе Авджылар
Akarca, Турция
от € 270,000
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Жилой комплекс Строящийся проект с шикарной локацией на Клеопатре
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 172 квадратных метров. Расстояние до моря 150 метров.Новая недвижимость на Клеопатре - это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде, как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одна из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой квартал Апартаменты на первой линии в Махмутларе, Алания
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
От центра города всего в 7 км и 22 км до местного аэропорта Газипаша. Комплекс Konak Seaside Tower расположен на территории в 6500 м2 и состоит из 1го блока в 11 этажей. Из апартаментов открывается замечательный вид на море и горы. Всю территорию комплекса украшает сад и декоративные деревья. большой и детский бассейны с баром детская площадка беседка с местом для барбекю. СПА салон с крытым бассейном турецкой баней (хамам) паровой комнатой сауной комнатами для массажа комнатой отдыха кабинками для переодевания и санузлами. фитнес зал пилатес йога бильярд настольный теннис детская комната. На территории предусмотрена крытая парковка для автомобилей и торговый центр.  антибактериальный фасад шумо и водоизоляция просторный и современный лифт система противопожарной сигнализации центральная спутниковая система охрана и камеры слежения. - стальные двери; - домофон с видеосистемой; - подвесные потолки; - точечное скрытое освещение; - кондиционеры во всех комнатах; - алюминиевые окна и двери с двойным стеклом; - шумоизоляция; - дизайнерские кухни и ванные комнаты; - моющаяся краска на стенах; - полы из гранита первого класса. 1+1, 2+1 и пентхаусы  3+1, 4+1, 5+1. Данный комплекс на первой береговой линии средиземного моря идеально подходит для отдыха на море, постоянного проживания и для краткосрочной аренды. Пляжы на побережье помечаны голубыми флагами, что означает чистоту воды и безопасность экосистемы. большой и детский бассейныбар у бассейнакрытый бассейнСПА салонСаунаФитнес залБильярдНастольный теннисдетская площадкадетская комнатабеседка с местом для барбекюкрытая парковкаторговый центрсигнализациякамера слеженияохрана
Жилой квартал Современная квартира в пятизвездочном комплексе
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Эта современная квартира в Алании идеально подходит для проживания в Махмутларе в комплексе с 5-звездочной инфраструктурой. Великолепное расположение: рядом с центром, в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Находится недалеко от инфраструктуры города: магазины,  больница, общественный базар, банк и рестораны. Эта квартира в Махмутларе находится всего в 300 метрах от пляжа, в 100 метрах от остановки общественного автобуса. Апартаменты с 5-звездочными гостиничными стандартами состоят из одного корпуса и в нем есть множество функций, таких как профессиональный спа-центр, бассейн, фитнес центр,сторож и круглосуточное видеонаблюдение в комплексе.    Высококачественный керамический пол; Окна с двойным остеклением; Алюминиевые балконные перила; Душевая; Скрытое светодиодное освещение; Высокая глянцевая встроенная кухня мебель. БассейнМассажный кабинетПаровая комнатаФитнес-центрЗакрытый бассейнСпутниковое ТВЛифтГенератор
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