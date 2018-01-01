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Жилой комплекс Недвижимость премиум-класса на берегу Мраморного моря, Стамбул

Akarca, Турция
от € 709,000
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Жилой комплекс Недвижимость премиум-класса на берегу Мраморного моря, Стамбул
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 193 до 347 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Недвижимость премиум-класса на берегу Мраморного моря, Стамбул
Akarca, Турция
от € 709,000
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Жилой комплекс Новый проект от хорошего застройщика в центре популярного Махмутлара
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Застройщик: Stay Property
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Расстояние до моря составит 750 метров, до центра Алании 6 км, а до аэропорта Газипаша 35 км.

Завершение строительства ожидается в сентябре 2023 года. Успейте приобрести недвижимость на выгодных условиях!
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Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
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