  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Строящиеся апартаменты в живописном районе Бейликдюзю, Стамбул

Жилой комплекс Строящиеся апартаменты в живописном районе Бейликдюзю, Стамбул

Akarca, Турция
от € 215,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Строящиеся апартаменты в живописном районе Бейликдюзю, Стамбул
1 / 3
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 5+2. Площадь апартаментов от 100 до 310 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Квартиры с живописным видом в резиденции с ресторанами и кинотеатром, в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Многоквартирный жилой дом Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Эсеньюрт, Турция
Жилой комплекс Выгодный инвестиционный жилой проект
Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Строящиеся апартаменты в 50 м от моря - район Кестель
Akarca, Турция
Жилой квартал Новая однокомнатная квартира в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Строящиеся апартаменты в живописном районе Бейликдюзю, Стамбул
Akarca, Турция
от € 215,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в строящемся проекте - центр Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 79,2 до 163 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Жилой комплекс Уникальный Жилой комплекс в районе Каргыджак
Каргыджак, Турция
Сдача в: 2023

Мы рады представить, наш первый и единственный проект дома у озера в районе Каргыджак г. Алания, который имеет уникальный вид на природу в Алании и создает для вас более красивую среду. Он избавляет от шума и суеты повседневной жизни благодаря расслабляющей обстановке, созданной с любовью и заботой. Улучшите свое здоровье, используя природу как часть своей жизни. Проведите большую часть своего времени в комплексе, наполненном комфортом, роскошью и продуманной инфраструктурой. В цифровом мире вы можете продолжить свой бизнес в специально подготовленном бизнес-зале, сплетаясь с природой, и работать на полную мощность.

Цель в этом проекте — повысить ценность вашей жизни, сделав небольшой штрих. В нашем проекте площадью 10 733 квадратных метра будут располагаться 38 квартир: 2+1 дуплекс 8 шт. ,1+1 24 дома на озере и 9 вилл.
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс в тихом районе, в окружении зелени.

Проект включает 4 здания, озелененный участок с местами отдыха и небольшими озерами, складское помещение.

В каждом апартаменте есть прихожая, гостиная с обеденной зоной, кухня, 3-4 спальни, 2-3 ванные комнаты, балкон или терраса. В некоторых апартаментах есть прачечная, гардеробная, кладовая.

Удобства и оснащение в доме

В комплексе также есть кинозал, лаунж-зона, баскетбольная площадка, охранная система, камеры видеонаблюдения.

Расположение и объекты поблизости

Недалеко от комплекса расположены автобусные остановки, торговые центры, школа, гольф-клуб.

Realting.com
Перейти