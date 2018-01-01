  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс ЖК на этапе строительства - район Бейликдюзю, Стамбул

Жилой комплекс ЖК на этапе строительства - район Бейликдюзю, Стамбул

Akarca, Турция
от € 162,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс ЖК на этапе строительства - район Бейликдюзю, Стамбул
1 / 4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаем вам квартиры от застройщика в Стамбуле – район Бейликдюзю. Планировка апартаментов 2+1, 3+1, 3+2, 4+2, 5+2, 6+2, 7+2, площадь от 84 до 350 квадратных метров.Квартира располагается в Европейской части Стамбула.Стамбул - самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Покупая вторичное жилье, вы можете это расценивать как инвестиции, ведь квадратные метры в Стамбуле только растут в цене. Компания StayProperty, поможет с приобрести недвижимость, как в Европейской, так и в Азиатской части города. Наши менеджеры оперативно подберут вам варианты исходя из ваших пожеланий и бюджета. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый проект в районе Чиплаклы - Оба, Алания
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Luxera Towers
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Умрание, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой
Махмутлар центр, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс ЖК на этапе строительства - район Бейликдюзю, Стамбул
Akarca, Турция
от € 162,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Zeray Esil Kartepe
Ataevler Mahallesi, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Zeray Construction Inc.

Наш проект расположен в районе Картепе города Коджаэли в виде 16 блоков и 501
квартиры на площади 37.000 м2. позиционируется. Есть варианты дуплекса с садом,
дуплекса с террасой и обычных квартир от 1+1 до 4+1, площадью от 87 м2 до 464 м2. В
нашем проекте есть сауна и турецкая баня в апартаментах. На территории нашего
комплекса есть открытый и закрытый бассейны, детские игровые площадки, пруды,
амфитеатр, комнаты для хобби, фитнес, волейбольная площадка, баскетбольная
площадка, теннисный корт, кафетерии, турецкая баня, сауна, крытая автостоянка и
прогулочные зоны с круглосуточной охраной. Кроме того, наши блоки G и H специально
спроектированы, и у нас есть варианты квартир с собственными садами и бассейнами.
Жилой комплекс Новые видовые апартаменты - Каргыджак, Алания
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 170 квадратных метра. Расстояние до моря 800 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Жилой квартал Роскошные апартаменты класса люкс в Авсалларе, Алания
Авсаллар, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
  Комплекс расположен на возвышенности в Авсалларе в 23км западнее от центра Алании. Ближайший аэропорт Газипаша располагается в 60км.По всему периметру территории представлены различные виды насаждений, которые не оставят вас равнодушными во время прогулки. Также вы можете отдохнуть в лаунж-зонах, установленных в разных уголках комплекса.Данный комплекс состоит из 2-х 9-ти этажных блоков и одного 7-ми этажного, которые расположены на закрытой охраняемой территории. В блоках предусмотрены апартаменты с 1, 2, 3, 4- спальнями и пентхаусы. Каждый блок, помимо закрытого подогреваемого бассейна, имеет свой собственный бассейн с безопасной детской зоной на открытом воздухе.Комплекс расположен в новом быстроразвивающемся районе Алании - Авсалларе. Преимуществом данного района также является отсутствие старых построек, что избавит вас от дискомфорта во время их сноса. Кинотеатр Сауна Хамам Спа-центр Фитнес Баскетбольная площадка Детская площадка Крытая детская площадка  
Realting.com
Перейти