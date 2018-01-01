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Жилой комплекс Новые квартиры с видом на море в престижном районе Бейликдюзю

Akarca, Турция
от € 206,414
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Жилой комплекс Новые квартиры с видом на море в престижном районе Бейликдюзю
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 73,5 до 247 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры с видом на море в престижном районе Бейликдюзю
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Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты на продажу в Бакиркое Стамбул, на прибрежной полосе Мраморного моря, на европейской стороне Стамбула. В рамках жилого проекта, в окружении самых красивых туристических и развлекательных достопримечательностей Стамбула, где в городе встречаются самые значительные туристические достопримечательности и инвестиционные возможности. Титульный акт готов к отправке, подходит для получения турецкого гражданства. Жилые и гостиничные здания и специальный блок для офисов, окруженный всеми видами транспорта и услугами, такими как университеты, школы и больницы.
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Застройщик: Well Homes Gayrimenkul

Недвижимость в Турции Мерсин Дорогие друзья!

Агентство недвижимости “Well Homes Gayrimenkul” с радостью представляет вам новый проект от одного из лучших застройщиков города Мерсин «MB AZURE RESORT»!

Новый комплекс класса люкс в районе Тедже, в 50 метрах от Средиземного моря

Прекрасная локация для отдыха и постоянного проживания:

  • Soli Centre 8 км
  • Mersin Marina 12 км
  • 20 минут до центра города Мерсин ️

Комплекс состоит из трёх блоков

Общая территория комплекса 16.000м2 ️

Планировки квартир:

  • 1+1 (от 78м2 брутто/53м2 нетто до 87м2 брутто/68м2 нетто)

  • 2+1 (от 91м2 брутто/62м2 нетто до 124м2 брутто/84м2 нетто)

На площадке восемь квартир (2+1/2, 1+1/6)

Дизайнерское оформление квартир ️

Экстерьерные характеристики:

• централизованное отопление

• централизованный подогрев воды

• газифицированный комплекс

• соответствие сейсмическим нормам

• центральная спутниковая система

• частная охрана (24 часа)

• полностью оборудованный генератор

• гидрофор

• полностью автоматический лифт

Социальные зоны:

• ландшафтный дизайн закрытой территории

• плавательный бассейн для взрослых и детей

• развлекательная зона у бассейна

• аквапарк

• турецкая баня

• сауна

• крытый фитнесс центр

• баскетбольная площадка

• теннисный корт

• караоке зал

• комната PlayStation

• кафетерий

• парикмахерская

• автостоянка открытого/закрытого типа

• открытая спортивная площадка

• прогулочные дорожки

• детская игровая зона

• беседки

• зона отдыха с шезлонгами

• площадка для барбекю

Интерьерные характеристики:

• инфраструктура для установки кондиционера и балкон для кондиционеров

• видеодомофон

• стальная входная дверь

• специальный дизайн прихожей

• напольное покрытие-ламинированный паркет 1-го класса

• напольное покрытие для влажных помещений керамическая и гранитная плитка 1-го класса

• столярные изделия (окна) из ПВХ (двойное стекло)

• межкомнатные двери с покрытием специального дизайна

• кухонные шкафы, специально спроектированные

• гранитные столешницы

• специально спроектированные модели подвесных потолков

• шкаф для белья специальной конструкции

• ванная комната Hilton, раковина, унитаз

• душевая кабина

• балконные перила из ламинированного стекла и квадратных поручней

В шаговой доступности сетевые магазины, кафе, пекарни-кондитерские, аптеки, автобусные остановки, автозаправочная станция, государственная больница, базар. ️

До пляжа 50 метров

Стоимость:

1+1 от 94.200€

2+1 от 144.800€

При полной 100%-ой оплате предоставляется скидка 10%

Срок сдачи: октябрь 2024г.

Специальное предложение для клиентов Well Homes Gayrimenkul:

• Цена от застройщика

• Рассрочка 0% на 24 месяца

• Первый взнос 50%

• Сопровождение сделки

• Постпродажный сервис

Успейте забронировать свою квартиру, пока есть в наличие.

По вопросам недвижимости пишите и звоните:

Анастасия W/a: +905456144575

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