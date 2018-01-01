Жилой комплекс Новые квартиры с видом на море в престижном районе Бейликдюзю

Недвижимость в Турции Мерсин Дорогие друзья!
Агентство недвижимости “Well Homes Gayrimenkul” с радостью представляет вам новый проект от одного из лучших застройщиков города Мерсин «MB AZURE RESORT»!
Новый комплекс класса люкс в районе Тедже, в 50 метрах от Средиземного моря
Прекрасная локация для отдыха и постоянного проживания:
- Soli Centre 8 км
- Mersin Marina 12 км
- 20 минут до центра города Мерсин ️
Комплекс состоит из трёх блоков
Общая территория комплекса 16.000м2 ️
Планировки квартир:
На площадке восемь квартир (2+1/2, 1+1/6)
Дизайнерское оформление квартир ️
Экстерьерные характеристики:
• централизованное отопление
• централизованный подогрев воды
• газифицированный комплекс
• соответствие сейсмическим нормам
• центральная спутниковая система
• частная охрана (24 часа)
• полностью оборудованный генератор
• гидрофор
• полностью автоматический лифт
Социальные зоны:
• ландшафтный дизайн закрытой территории
• плавательный бассейн для взрослых и детей
• развлекательная зона у бассейна
• аквапарк
• турецкая баня
• сауна
• крытый фитнесс центр
• баскетбольная площадка
• теннисный корт
• караоке зал
• комната PlayStation
• кафетерий
• парикмахерская
• автостоянка открытого/закрытого типа
• открытая спортивная площадка
• прогулочные дорожки
• детская игровая зона
• беседки
• зона отдыха с шезлонгами
• площадка для барбекю
Интерьерные характеристики:
• инфраструктура для установки кондиционера и балкон для кондиционеров
• видеодомофон
• стальная входная дверь
• специальный дизайн прихожей
• напольное покрытие-ламинированный паркет 1-го класса
• напольное покрытие для влажных помещений керамическая и гранитная плитка 1-го класса
• столярные изделия (окна) из ПВХ (двойное стекло)
• межкомнатные двери с покрытием специального дизайна
• кухонные шкафы, специально спроектированные
• гранитные столешницы
• специально спроектированные модели подвесных потолков
• шкаф для белья специальной конструкции
• ванная комната Hilton, раковина, унитаз
• душевая кабина
• балконные перила из ламинированного стекла и квадратных поручней
В шаговой доступности сетевые магазины, кафе, пекарни-кондитерские, аптеки, автобусные остановки, автозаправочная станция, государственная больница, базар. ️
До пляжа 50 метров
Стоимость:
1+1 от 94.200€
2+1 от 144.800€
При полной 100%-ой оплате предоставляется скидка 10%
Срок сдачи: октябрь 2024г.
Специальное предложение для клиентов Well Homes Gayrimenkul:
• Цена от застройщика
• Рассрочка 0% на 24 месяца
• Первый взнос 50%
• Сопровождение сделки
• Постпродажный сервис
Успейте забронировать свою квартиру, пока есть в наличие.
По вопросам недвижимости пишите и звоните:
Анастасия W/a: +905456144575