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Жилой комплекс Проект жилого комплекса - район Бейликдюзю, Стамбул

Akarca, Турция
от € 280,215
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Жилой комплекс Проект жилого комплекса - район Бейликдюзю, Стамбул
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 73,5 до 179 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Проект жилого комплекса - район Бейликдюзю, Стамбул
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We have a great offer for you!

You’ve finally found the perfect property in an ideal city of Istanbul for starting your own rental business.

We offer you 2+1 apartment in the heart of Istanbul with the price of 480.000 $ and square meter of 240 m2. You can make this investment and the rent will be guaranteed from Viya Legal for 2 years. Also we will not charge the legal fees that cost to 15.000$. The monthly payment for rent is 3.000$.

BatıŞehir not only is an ideal place to live and make business but it’s also a populated area, which has a typical city life. In BatıŞehir district, where everything is together, there is a pleasant and safe life accompanied by the heartbeat of the city. With housing options, offices, commercial units, shopping street, elite hotels and qualified schools, everything you expect from life is all in one place!

 

ABOUT VIYA LEGAL

Viya Legal, laid its foundations in 1996 following the national and international experience we have gained in the real estate sector, has successfully carried out the contracting and selling of real estate of many projects such as residences, offices, hotels and shopping centers in Turkey and abroad, and also has given Turkish citizenships to 400 families. Viya Legal, offers professional services in every field from real estate and business investment, citizenship acquirement as well as the fields of law.

The Superior Complex

Every detail has been thought for you at The Superior Complex, designed to meet the evolving urban and business life needs and to enable your accommodations for work purposes and long/short-term stays. We offer you a new generation real estate investment where you can make new connections in a social environment with a location close to major districts in the city and enjoy your serviced residence features.

  • Istanbul Airport 25 minutes
  • Mall of Istanbul 5 minutes
  • Ikitelli Business District 6 minutes
  • Medipol Mega Hospital 3 minutes
  • Metro Station 5 minutes
  • Istanbul City Center 20 minutes
  • Levent 20 minutes
  • Maslak 25 minutes
  • Historical Attractions of Istanbul 20 minutes

 

INCOME PROJECTION

 

Sample Case: 2+1, 120 m2 Price: 480,000 USD

Number of Flats: 171

Average Monthly Rent Price: 3,000 USD

Guaranty of Rent by Viya Legal: 2 years

Legal fees needed for property: 0 ( Viya Legal, takes 15.000$ for fees, but for this offer it’s will be free of charge, so buy from us and you will be free of legal fees.)
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