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Жилой комплекс Просторные апартаменты на этапе строительства в районе Бейликдюзю, Стамбул

Akarca, Турция
от € 184,531
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Жилой комплекс Просторные апартаменты на этапе строительства в районе Бейликдюзю, Стамбул
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 105 до 133 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Просторные апартаменты на этапе строительства в районе Бейликдюзю, Стамбул
Akarca, Турция
от € 184,531
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На территории комплекса вы найдете зеленые зоны площадью 10 000 м2, крытый бассейн, аквапарки, спортивный центр, турецкую баню, детскую площадку, фитнес-центр и студию пилатеса, рестораны, кафе, пекарни, пешеходные дорожки, сауну, парную, спа-зону, супермаркеты, прачечную, аптеки, зоны для отдыха, теннисный корт, отделения банков, услуги консьержа.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Колледж - 450 метров
  • Парк - 1,2 км
  • Автобусная остановка - 1,5 км
  • Торговый центр - 1,5 км
  • Больница - 3,2 км
  • Паромный причал - 3,6 км
  • Ботанический сад - 5 км
  • Мост Султана Мехмеда Фатиха - 6,3 км
  • Маслак - 12 км
  • Таксим/Шишли - 18 км
  • Аэропорт имени Сабихи Гёкчен - 35 км
Жилой комплекс Современные апартаменты на завершающем этапе строительства - район Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты 1+1 в Алании – район Авсаллар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 54 до 145 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойствоРайон проекта является одним из лучших и самых тихих районов анатолийской стороны для тех, кто хочет жить вдали от шума и суеты.Живите в самом сердце леса в роскошных здоровых домах, которые сочетают в себе преимущества города и очарование природы.Дома спроектированы в соответствии с системами землетрясения, с системой вентиляции, которая соответствует стандартам здоровья во время пандемии Короны.Он находится недалеко от лучших медицинских и образовательных центров Стамбула, как государственных, так и частных.
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