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Жилой комплекс Элитный ЖК в 250 метрах от площади Таксим, район Бейоглу

Akarca, Турция
от € 590,000
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Жилой комплекс Элитный ЖК в 250 метрах от площади Таксим, район Бейоглу
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейоглу. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 80,5 до 256 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Элитный ЖК в 250 метрах от площади Таксим, район Бейоглу
Akarca, Турция
от € 590,000
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Жилой комплекс состоит из пяти блоков и 9 этажей. В комплексе есть много особенностей, таких как ухоженный сад, водопад в саду, речной проход между блоками, теннисный корт, фитнес-центр, консьерж и круглосуточная охрана, парковка, барбекю, водная горка, мини-гольф. Waterfall Residence Alanya впервые открылся в 2009 году, и с тех пор все квартиры были проданы международным покупателям, норвежцам, шведам, русским и туркам. когда вы входите в квартиру есть гостиная с открытой кухней. Из гостиной у вас есть доступ к большому балкону с прекрасным видом на сад. Наслаждайтесь кофе с красивой панорамой! пол выложен мрамором и окнами с двойным остеклением -Очень ухоженный большой сад -Водопад и река состоят между блоками -Хороший район -Близко к супермаркетам и пляжу   Комплекс расположен в Тосмуре, Аланья. Тосмур - это недавно застроенный район, расположенный всего в 3 км от центра Аланьи. Комплекс находится всего в 700 метрах от пляжа, супермаркет всего в 20 метрах, а в 5 минутах ходьбы можно найти все для повседневных нужд. -Пляж 10 минут пешком и 3 минуты на машине -Аэропорт Газипаша-Алания находится в 30 минутах -10 минут езды до центра Аланьи -5 минут пешком от центра Тосмура Полностью готова к проживанию. В квартире две спальни и гостиная совмещенная с кухней. Комплекс состоят из пяти блоков. Есть большой сад с водопадом, рекой и игровыми садами. Комплекс находится всего в 700 метрах от пляжа, а супермаркет находится всего в 20 метрах. охрана 24/7парковкатеннисный кортбарбекюаквапаркфитнесмини-гольффитнес
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция
Maslak Mahallesi, Турция
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Предлагаются апартаменты с панорамным видом на Босфор, лес и город.

Резиденция располагает парковкой, инфинити-бассейном, фитнес-центром, сауной и турецкой баней, магазинами, вертолетной площадкой, зонами отдыха, ресторанами.

Окончание строительства - 2025 год.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с деловым центром города.

  • Станция метро - 1 минуты
  • Торговый центр - 3 минуты
  • Университет - 5 минут
  • Больница - 5 минут
  • Парк - 6 минут
  • Аэропорт Стамбула - 30 минут
Жилой комплекс ZE-RA
Каргыджак, Турция
от € 125,000
45 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Застройщик: Zera Homes

ZE-RA начинает строительство современного комфортабельного комплекса. Комплекс будет возведен в самом популярном районе Махмутлар, расположится он на территории в 1287 кв.м.

✅ В комплексе предусмотрено 2 блока на 36 квартир

✅ Планировка квартир

1+1 площадью 45-47 кв.м.

2+1 дуплекс, площадью 80-84 кв.м.

✅ Инфраструктура комплекса: бассейн, хамам, фитнес, видеонаблюдение, игровая комната, детская площадка, зона отдыха, гараж, джакузи, бильярд.

✅ Особенности квартир: стальная входная дверь, межкомнатные двери, соответствующие концепту, кухонный гарнитур, сантехника, гранитная рабочая поверхность, спутниковое тв, пвх окна и балконные двери с двойным остеклением, пвх окна и балконные двери с двойным остеклением, пвх окна и балконные двери с двойным остеклением, точечное и лед освещение.

✅ Начало строительства 01.12.2021

Окончание строительства 01.12.2022

ZE-RA – это одна из лучших комбинаций Моря, Пляжа и Солнца. Уникальная локация сочетает умиротворение природы и атмосферу урбанизма вдали от шумной городской жизни Махмутлара.

Море находится в 750 метрах от комплекса, до которого вы доберетесь за несколько минут ходьбы, наслаждаясь живописными фруктовыми рощами и красивыми улочками нашего города. Это дом, который отвечает всем вашим потребностям: комфорт, безопасность, спокойствие и элегантность.

Для удобства и комфорта наших клиентов мы предусмотрели несколько вариантов оплаты.:

скидка 4% при оплате 100% от стоимости квартиры

скидка 2% при оплате 65% от стоимости квартиры

рассрочка на 12 месяцев с 30% первоначальным взносом

Компания ZERA HOMES это надежный партнер с многолетним опытом работы и безупречной репутацией. Став однажды нашим клиентом вы обретете друга и помощника при адаптации в новых условиях.

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