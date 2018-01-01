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Жилой комплекс Уникальный проект на берегу бухты в историческом районе Бейоглу, Стамбул

Akarca, Турция
от € 675,000
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Жилой комплекс Уникальный проект на берегу бухты в историческом районе Бейоглу, Стамбул
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейоглу. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 81 до 497 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Akarca, Турция
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Район примечателен оживленной инфраструктурой, новым торговым центром, ресторанами и магазинами.

Общая площадь территории составляет 2529 м2., типы квартир 1+1 и 2+1. Все квартиры сдаются в чистовой отделке со встроенной кухней, сантехникой в санузлах.

Инфраструктура комплекса: открытый/закрытый бассейн, открытая парковка, кинозал, игровая комната, музыкальная комната, мини клуб, игровая комната, сауна, фитнес, барбекю.

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