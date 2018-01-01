Жилой комплекс Уникальный проект на берегу бухты в историческом районе Бейоглу, Стамбул

Махмутлар центр, Турция

Сдача в: 2023

Новый проект в районе Махмутлар, состоит из двух 9-ти этажных блоков. Расстояние до моря составляет всего 800 метров. Это один из районов Алании, который располагается между Кестелем и Каргыджаком. Данный район расположен на берегу Средиземного моря, всего в 12 км от центра Алании от Аэропорта Газипаша всего в 30 км.

Район примечателен оживленной инфраструктурой, новым торговым центром, ресторанами и магазинами.

Общая площадь территории составляет 2529 м2., типы квартир 1+1 и 2+1. Все квартиры сдаются в чистовой отделке со встроенной кухней, сантехникой в санузлах.

Инфраструктура комплекса: открытый/закрытый бассейн, открытая парковка, кинозал, игровая комната, музыкальная комната, мини клуб, игровая комната, сауна, фитнес, барбекю.