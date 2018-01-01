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Жилой комплекс Новые квартиры в одном из самых туристических районов Стамбула - Бейоглу

Akarca, Турция
от € 290,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в одном из самых туристических районов Стамбула - Бейоглу
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейоглу. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+2. Площадь апартаментов от 52 до 133 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в одном из самых туристических районов Стамбула - Бейоглу
Akarca, Турция
от € 290,000
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Жилой комплекс Роскошный Жилой Комплекс в районе Авсаллар
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Сдача в: 2024

Предлагаем вашему вниманию современный Жилой Комплекс для роскошной жизни в г. Алания, в прекрасном районе Авсаллар - жемчужине Средиземного моря. Комплекс будет построен на участке площадью 19 212 м2 и будет состоять из 6-ти девятиэтажных блоков. Всего будет 378 квартир, 222 квартиры с 1-ой спальней, 88 квартир с 2-мя спальнями, 42 квартиры пентхауса, и 26 квартир дуплексов с садом площадью от 51 м2 до 100 м2.

Комплекс расположен между великолепными горами Торос и всемирно известным пляжем Инжекум. Это идеальное место для инвестиций в ваше будущее. Авсаллар находится недалеко от двух международных аэропортов и имеет легкий доступ к международным поездкам. Расстояние до международного аэропорта Анталии составляет 103 км, а до международного аэропорта Алании Газипаша 64 км. Всего в 700 м от ЖК находится оживленная набережная Авсаллар, на которой расположены все необходимые магазины, банки, аптеки, медицинские клиники и многое другое. В данном проекте каждая деталь была спроектирована и спланирована с учетом потребностей, комфорта и удовольствия жителей ЖК, вплоть до мельчайших деталей.
Жилой комплекс Квартиры на стадии завершения в районе Картал - Стамбул
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район КарталВ жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 104 до 141 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Жилой комплекс Новые квартиры в быстроразвивающемся районе Оба - Алания
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 46 до 117 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
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