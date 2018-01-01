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Жилой комплекс Апартаменты с шикарным видом на Босфор

Akarca, Турция
от € 978,000
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Жилой комплекс Апартаменты с шикарным видом на Босфор
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бешикташ. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1. Площадь апартаментов от 140 до 556 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты с шикарным видом на Босфор
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от € 978,000
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Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Алании – район Джикджилли.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1.Площадь апартаментов от 46 до 142 м2.Расстояние до моря 1800 метров.Новая недвижимость в Джикджилли подойдёт тем, кто хотел бы жить в центре, но подальше от отелей и потока туристов. Этот небольшой район находится в центральной Аланье, начинается в 400 м от моря, тянется на 2 км в сторону гор от главной трассы. А вдоль нее расположены основные объекты инфраструктуры города – самый большой супермаркет сети Мигрос, а также ТРЦ Аланиум и Метро в соседней Обе. Недалеко и большая городская больница.Кроме обширной инфраструктуры, район Джикджилли отличается уютными красивыми улочками и роскошными комплексами, здесь много парковых зон. За трассой много свободных участков, здесь строятся и в перспективе появятся новые резиденции люкс класса. Нижняя часть района вся застроена, встречаются как простые турецкие дома, так и резиденции. Удобный район для отдыха и жизни, все необходимое рядом, в пешей доступности.
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